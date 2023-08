Neugebauer bleibt nach Hochsprung vorn - Kaul gibt auf

Auch nach der vierten Disziplin bleibt der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer bei der Leichtathletik-WM in Budapest in Führung.

Der 23-jährige Leo Neugebauer meisterte am Freitag bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Hochsprung 2,02 Meter und kommt nun auf 3730 Punkte.

"Wie ihr schon hört: Meine Stimme ist nicht mehr so gut, weil ich so viel geschrien habe", sagte Neugebauer - und zwar vor Freude.

Denn er unterstrich unter anderem mit zwei neuen Bestleistungen im Weitsprung (8,00 m) und Kugelstoßen (17,04 m) seine absolute Topform und strebt einem Ergebnis von über 8900 Punkten entgegen. Erst im Juni hatte der College-Student, der im US-amerikanischen Austin lebt und trainiert, den alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert und war als Nummer eins der Welt nach Budapest gereist.

Der kanadische Olympiasieger Damian Warner und sein Landsmann Pierce Lepage sind mit jeweils 3662 Zählern die ersten Verfolger. Zum Abschluss des ersten Tages stehen noch die 400 Meter auf dem Programm.

"Da geht mir das Herz auf, was für eine tolle Show", sagte Hingsen dem SID über Neugebauers Auftritt. Der Ex-Weltrekordler fiebert zu Hause vor dem Fernseher mit. "Leo zeigt bisher einen Sensations-Wettkampf. Wenn er weiter so durchmarschiert, ist er nicht zu halten."

Kaul verlässt den Stadion-Innenraum

Europameister Niklas Kaul gab derweil vor der fünften Disziplin wegen Fußproblemen auf. Der frühere Weltmeister überquerte 2,02 Meter, verzichtete danach auf weitere Versuche und verließ den Stadion-Innenraum. Der Mainzer wurde zunächst behandelt, dann teilte der deutsche Verband die Aufgabe mit. Mit 3271 Punkten hatte Kaul im Zwischenklassement den 15. Rang belegt.

Schon vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Kaul eine im Hochsprung erlittene Fußverletzung gestoppt.

Der Ulmer Manuel Eitel bewältigte 1,99 Meter und liegt mit 3410 Zählern auf dem zwölften Rang.

Sprint-Staffel erst ausgeschieden - und nach Protest dabei

Die deutsche 4x100m-Staffel um Europameisterin Gina Lückenkemper ist nach einem erfolgreichen Protest doch noch ins WM-Finale eingezogen. Das Quartett mit Louise Wieland (Hamburg), Sina Mayer (Zweibrücken), Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) qualifizierte sich am Freitag in Budapest in 42,78 Sekunden als neunte Staffel für die Entscheidung am Samstag (21.50 Uhr)

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte Protest eingelegt, weil Startläuferin Wieland unmittelbar vor dem Wechsel auf Mayer vom Arm der Australierin Bree Masters berührt und so bei der Stabübergabe behindert wurde. Zunächst hatten dem Quartett 13 Hundertstel gefehlt, um über die Zeit den achten Startplatz noch zu erreichen.

Die Männer sind raus

Die deutschen Männer schieden hingegen aus. Die Staffel mit Kevin Kranz (Wetzlar), Lucas Ansah-Peprah (Hamburg), Joshua Hartmann (Köln) und Yannick Wolf (München) verlor beim zweiten Wechsel von Ansah-Peprah auf Hartmann den Stab und kam nicht ins Ziel. Zuletzt stand eine deutsche Männer-Staffel 2015 in einem WM-Finale.

Ich habe den Fehler gemacht und bin viel zu spät losgelaufen. Joshua Hartmann

"Ich habe den Fehler gemacht und bin viel zu spät losgelaufen. Ich werde allein die Verantwortung tragen. Ja... Das passiert", sagte Hartmann. Bereits über die 200 m hatte Hartmann einen unglücklichen Auftritt hingelegt, als er auf Halbfinal-Kurs liegend zu früh Tempo rausnahm und deshalb im Vorlauf ausschied.

Die DLV-Staffel der Frauen hatte im vergangenen Jahr bei der WM in Eugene überraschend die Bronzemedaille gewonnen, wenige Wochen später gab es bei der Heim-EM in München sogar Gold. In Ungarn sind die Chancen auf Edelmetall gering. So fehlen unter anderem die damaligen Leistungsträgerinnen Alexandra Burghardt (Burghausen), Lisa Mayer (Wetzlar) und Tatjana Pinto (Wattenscheid) verletzungsbedingt.

Die Favoriten um die USA und Jamaika schafften sowohl bei den Männern als auch Frauen das Weiterkommen.

Speerwurf-Enttäuschung plus Versprechen

Weniger gut startete Medaillenhoffnung Julian Weber im Speerwurf. In der Qualifikation war der 28-Jährige Vierter mit 82,39 Metern. "Ich bin nicht der Morgenmensch. Ich werfe viel lieber abends, da komme ich dann so richtig in Fahrt", versprach er allerdings direkt für den Showdown am Sonntag. Zudem sind Webers Speere noch nicht in Budapest eingetroffen. Wo sie abgeblieben sind, weiß er nicht.

Lyles triumphiert

"Peace": US-Sprinter Noah Lyles hat erneut Gold geholt. IMAGO/Bildbyran

Titelverteidiger Noah Lyles hat unterdessen fünf Tage nach seinem Goldlauf über 100 m das WM-Double perfekt gemacht.

Der US-Sprintstar triumphierte am Freitag in Budapest in 19,52 Sekunden auch über die 200 m.

Bei den Frauen setzte sich Titelverteidigerin Shericka Jackson (Jamaika) mit Meisterschaftsrekord von 21,41 Sekunden durch, nur sieben Hundertstel fehlten zum 35 Jahre alten Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (USA).

Der 26-jährige Lyles sicherte sich damit seinen dritten WM-Titel in Serie und holte als erste Sprinter seit Usain Bolt (2015 in Peking) beide Goldmedaillen über die zwei kürzesten Sprintdistanzen. Dasselbe Kunststück hatte auch Sha'Carri Richardson (USA) angestrebt, die 100-m-Weltmeisterin musste sich jedoch mit Bronze (21,92) begnügen. Silber ging an ihre Landsfrau Gabrielle Thomas (21,81).

Lyles, der sich am Sonntag erstmals zum Sprintkönig über 100 m gekrönt hatte, hatte vor dem Rennen bereits auf den 14 Jahre alten Weltrekord von Jamaikas Sprint-Legende Bolt (19,19) geschielt. Auf die Bestmarke von Berlin 2009 fehlten dem US-Amerikaner letztlich aber 33 Hundertstel.