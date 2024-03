Neues Video mit Grüll und Hedl: Rapid kommt nach Derby-Eklat nicht zur Ruhe

Der Derby-Eklat zieht weiterhin seine Kreise. Neue Video-Aufnahmen rücken Marco Grüll und Niklas Hedl in ein schlechtes Licht.

Der SK Rapid kommt auch zwei Wochen nach dem Derby gegen die Wiener Austria nicht zur Ruhe. Nachdem Geschäftsführer Steffen Hofmann, Co-Trainer Stefan Kulovits und fünf Spieler (Guido Burgstaller, Marco Grüll, Thorsten Schick, Maximilian Hofmann und Niklas Hedl) aufgrund der Vorkommnisse im Anschluss an das Spiel allesamt Strafen ausfassten, tauchte in den vergangenen Tagen nun ein neues Video aus dem VIP-Klub der Grün-Weißen auf. Auf diesem ist zu sehen, wie Grüll und Hedl einen Schmähgesang gegen die Austria singen.

Brisant: Nach einem Einspruch des SK Rapid passte das Protestkomitee der Bundesliga ausgerechnet bei Grüll und Hedl die Strafen an. Während die Gesamtsperre von Grüll von sechs auf fünf Partien verkürzt wurde, wurde Hedls Sperre zur Gänze bedingt nachgesehen. Das Protestkomitee begründete dies mit Hedls vergleichsweise jungem Alter - aktuell ist der Stammtorhüter der Grün-Weißen 22 Jahre alt - und dem Umstand, dass er "von allen Spielern am wenigsten aktiv beteiligt" gewesen sei.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer hatte sich am Sonntag am Rande des Spiels bei Austria Klagenfurt (1:1) gegenüber "Sky" in Bezug auf das neue Video wortkarg gezeigt: "Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Videos beurteilt wurden, die es gegeben hat. Zu dem neuen Video kann ich jetzt nichts sagen. Wir sind für etwas bestraft worden, das eh jeder wahrgenommen hat und absolut nicht in Ordnung war." Wie es in der Rapid-Causa nun weitergeht, ist noch offen. Der kicker sendete eine dementsprechende Anfrage an die Bundesliga, die bislang noch nicht beantwortet wurde.

Klar ist allenfalls, dass Grüll, Hedl und Burgstaller nicht für Österreichs ersten Lehrgang im EM-Jahre nominiert wurden. Teamchef Ralf Rangnick begründete dies unter anderem mit den Vorfällen nach dem Derby: "Das ist etwas, das ich in einer Mannschaft, wo ich Trainer bin - egal ob im Verein oder hier bei der Nationalmannschaft - nicht tolerieren werde", betonte der 65-Jährige. "Alles, wofür wir mit der Nationalmannschaft stehen, ist diametral am anderen Ende der Werteskala, das habe ich den Jungs auch am Telefon gesagt." In Zukunft könnte das Trio jedoch in das Nationalteam zurückkehren.