Neues Trio für Energie: Cottbus komplettiert Trainerstab

Nach dem Aufstieg haben die Verantwortlichen des FC Energie Cottbus das Trainerteam für die kommende Drittliga-Saison komplettiert. Ein neuer Athletiktrainer, ein Mannschaftsleiter und ein Physiotherapeut kommen in die Lausitz.

Ende März gab der FC Energie Cottbus bekannt, dass sich Athletiktrainer Tim Schneider im Sommer nach vier Jahren verabschieden und zum VfL Bochum zurückkehren wird. Die entstandene Lücke hat der Drittliga-Rückkehrer nun schließen können: Gianluca Fratenali, der zuletzt zwei Jahre beim VfB Lübeck in dieser Funktion gearbeitet hat, kommt zum FCE.

"Wir haben sehr offen und gute Gespräche mit Gianluca geführt und dabei über unsere Vorstellungen und Arbeitsweisen hier beim FC Energie gesprochen", erklärt der Cottbuser Cheftrainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz in einer Vereinsmitteilung. "Er weiß nicht zuletzt durch seine letzte Station in Lübeck ebenso wie wir, dass die Intensität in dieser 3. Liga ein ganz wichtiger Faktor ist. Wir möchten gemeinsam mit ihm als neuen Athletiktrainer die Saison angehen, um unsere Mannschaft optimal auf die körperlichen Herausforderungen vorzubereiten." Wollitz ist sich sicher, dass Fraternali "sehr gut zu uns ins Team passt und auf seine ganz persönliche Art und Weise die Nachfolge von "Schnix“, den wir sehr herzlich aber auch schmerzlich verabschiedet haben, antreten wird."

Hildebrandt wird zweiter Co-Trainer

Darüber hinaus verstärken sich die Lausitzer, die zuletzt in der Spielzeit 2018/19 drittklassig spielten, mit einem neuen Mannschaftsleiter sowie einem weiteren Physiotherapeuten. Ersteres Amt wird André Günther übernehmen, nachdem er in der Schlussphase der abgelaufenen Regionalligasaison bereits eingearbeitet wurde. Bruno Martin indes komplettiert das Physio-Team um Bastian Rost und Michael Raack. Zudem wird, wie bereits Ende Mai kommuniziert, Jonas Hildebrandt nach seinem jüngst vollzogenen Karriereende an die Seitenlinie wechseln und als zweiter Co-Trainer neben Tobias Röder fungieren.