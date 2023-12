Neues Trainer-Duo soll Inter Türkspor Kiel vor dem Abstieg bewahren

Mikica Mladenovic und Samed Erol sind das neue Trainer-Gespann bei Inter Türkspor Kiel. Das Duo wird bis Saisonende übernehmen und soll die Kieler vor dem drohenden Abstiegskampf in der Oberliga Schleswig-Holstein bewahren.

Bereits im September trennte sich Inter Türkspor Kiel vom bisherigen Cheftrainer Liridon Imeri. Gründe seien die "unterschiedlichen Auffassungen im Bereich der sportlichen Ausrichtung" gewesen. Im Anschluss übernahm interimsweise der bisherige Kaderplaner Nicklas Loose. In der Winterpause haben nun die Verantwortlichen ein neues Trainer-Gespann vorgestellt.

Mikica Mladenovic und Samed Erol sollen die abstiegsbedrohten Kieler am rettenden Ufer halten. Derzeit weist Inter Türkspor zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf. Der 61-jährige Serbe Mladenovic war bis zum Sommer dieses Jahres Trainer beim TS Einfeld. Mit den Neumünsteranern stieg er jedoch aus der Verbandsliga in die Kreisliga ab. Außerdem war Mladenovic bereits als Trainer beim Heikendorfer SV, TSV Klausdorf und VfR Laboe tätig.

Loose wird wieder Kaderplaner

Teammanager Bülent Seker erklärt in der Pressemitteilung des Vereins: "'Miki' hat eine beeindruckende Erfahrung und möchte die Mannschaft mit seiner Fachkenntnis schnell in Topform bringen, um in der Rückrunde punkten zu können." Neben Mladenovic wird Samed Erol die Geschicke von Inter Türkspor leiten. Erol, zuvor Trainer der zweiten Mannschaft, wird nun befördert und ergänzt Mladenovic. "Samed wird mit seiner jugendlichen und dynamischen Art zusätzliche Emotionen ins Spiel bringen. Wir sind zuversichtlich, dass beide neue Impulse setzen werden und wir schnell aus der unteren Tabellenhälfte aufsteigen werden", so Seker zu den Verpflichtungen.

Der bisherige Interimstrainer Nicklas Loose kehrt in seine Rolle als Kaderplaner zurück. Bereits bei seiner Beförderung im September hatten die Verantwortlichen angekündigt, dass Loose nur als Übergangslösung fungieren soll. Unter Loose blieben die Kieler zuletzt acht Spiele in Folge ohne Sieg.

Die erste Bewährungsprobe für das neue Trainergespann steht am 17. Februar im neuen Jahr an. Dann gastieren die Kieler zum Restrundenauftakt beim TSV Nordmark Satrup.