Neues Quartett für Aufsteiger Erfurt

Regionalliga-Aufsteiger FC Rot-Weiß Erfurt hat vier Neuzugänge auf einen Schlag vermeldet.

"Ich denke, dass wir unseren Kader sehr gut verstärkt und vervollständigt haben", wird Erfurts Investor Franz Gerber in der Vereinsmitteilung zitiert. "Ich bin zufrieden, dass diese Transfers noch vor Trainingsstart abgeschlossen werden konnten, weil dies für die Vorbereitung sehr wichtig ist."

Nazzareno Ciccarelli ist dabei mit seinen 25 Jahren der Erfahrenste unter den Neuen. Der Italiener spielte zuletzt für die TSG Sprockhövel in der Oberliga Westfalen. Insgesamt lief der Offensivmann bereits 114-mal in der Liga auf (33 Tore), unter anderem auch für Westfalia Herne und die Hammer SpVgg.

Zwei Neue mit USA-Vergangenheit

Mit Zeke Zambrano lotste Erfurt einen weiteren Italiener ans Steigerwaldstadion. Der 19-jährige Verteidiger spielte bislang für verschiedene Soccer-Academies in den USA und sucht nun seine erste Herausforderung im Herrenbereich.

Auch Samuel Biek hat eine lange Vergangenheit in den USA: Der in Marburg geborene Verteidiger wechselte vor einigen Jahren an die Bethel University sowie anschließend an die Western Michigan University und zum FC Tucson und spielte bis Sommer 2021 im unterklassigen amerikanischen Fußball. Die vergangene Saison verbrachte der 24-Jährige beim SV Horn in der zweiten österreichischen Liga (16 Einsätze).

Der Jüngste des Quartetts ist Paul Kämpfer, der mit 18 Jahren den Schritt aus der U 19 des Chemnitzer FC zum Neu-Regionalligisten wagt. Der Angreifer spielte in der U-17- und U-19-Bundesliga für den CFC, vergangene Saison brachte er es auf 17 Ligaspiele und sechs Treffer.