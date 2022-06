Neues Mini-Turnier im Sommer? UEFA bestätigt Überlegungen

Einem aktuellen Bericht zufolge könnte es ab 2024/25 in jedem Sommer ein neues und prominent besetzten Mini-Turnier der UEFA geben. Entsprechende Überlegungen bestätigte der Verband nun.

Die französische Sportzeitung "L'Equipe" hatte am Dienstag weitere Informationen zu Überlegungen veröffentlicht, von denen vor gut einem Monat die Nachrichtenagentur AP berichtet hatte. Demnach könnte ab 2024/25 vor dem Start der Champions-League-Saison der jeweils amtierende Titelträger mit drei anderen starken Mannschaften des abgelaufenen Wettbewerbs Mitte August ein Mini-Turnier im K.-o.-Format in den USA austragen.

Die Idee sei vom Komitee für Vereinswettbewerbe diskutiert worden, bestätigte die UEFA am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe allerdings noch keine formale Entscheidung über das Konzept.

Supercup mit einem neuen Teilnehmer?

Bislang ist es so, dass vor einer neuen Saison der amtierende Champions-League-Sieger auf den frischgebackenen Europa-League-Titelträger trifft. In diesem Jahr heißt das Duell am Mittwoch, 10. August (21 Uhr, LIVE! bei kicker), demzufolge: Real Madrid (1:0 gegen Liverpool) vs. Eintracht Frankfurt (5:4 i.E. gegen die Glasgow Rangers).

Um den europäischen Supercup wegen eines neuen Mini-Turniers rund um die CL-Teilnehmer aber nicht gänzlich abzuschaffen, könnte es ab 2024/25 eine Partie zwischen Europa-League- und Conference-League-Sieger (AS Rom ist erster Titelträger dieses neuen Wettbewerbs) geben.

Was bereits beschlossene Sache ist: Ab der Saison 2024 wird die Champions League in einem neuen Modus mit 36 Klubs statt der bisherigen 32 Teilnehmer ausgetragen - und in der Vorrunde in Form einer großen Tabelle nach einem neuen Format über die Bühne gebracht.