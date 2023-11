Neues Menü in Rocket League: "Lang gehegter Wunsch der Community erfüllt"

Mit Saison 13 wird erstmals seitdem Rocket League kostenlos spielbar ist, das Menü verändert - sowohl optisch als auch bezüglich der Einteilung.

Zur neuen Saison in Rocket League bahnt sich eine grundlegende Änderung an. Allerdings nicht bezüglich des Gameplays, sondern beim Menü. Dieses wird erstmals seit 2020, seitdem Spiel kostenlos ist, überarbeitet. Das gab der Entwickler Psyonix in einem Blogeintrag bekannt.

Neues Design, neue Playlisten

Was sofort ins Auge fällt, ist das Design. Für die einzelnen Unterpunkte der Spielmodi sind es zwar nach wie vor dieselben Bilder - allerdings wurden diese zum einen hochskaliert, zum anderen quadratisch aufgezogen. Zusätzlich zur Optik hat Psyonix auch eine andere Aufteilung vorgenommen. So werden "die Wettbewerbs-Playlists und die Extra-Modi-Playlists in einer neuen Wettbewerbs-Karte" zusammengefasst. Mit dieser "könnt ihr euch für bis zu sechs verschiedene Wettbewerbs-Playlisten gleichzeitig in die Warteschlange stellen könnt", schreibt der Entwickler. Damit soll "ein lang gehegter Wunsch der Community erfüllt" werden, da ihr euch nun gleichzeitig "für Modi wie 3v3 Standard und 2v2 Körbe" in die Warteschlange stellen könntet.

So soll das überarbeitete Menü aussehen. Final sei diese Version aber noch nicht. Psyonix

Im Rahmen dieser Änderungen werde "in jeder Saison zwischen dem Competitive Snow Day und Dropshot" gewechselt. Den Start mache der Spielmodus mit Puck statt Ball. Überarbeitet wurde auch die Casual-Karte, darunter zwei neue Arcade-Playlisten. Diese sollen "wöchentlich durch Extra-Modi wie Heatseeker, Spike Rush, Rocket Labs-Modi und mehr" rotieren. Dropshot und Competitive Snow Day "werden auch in der Arcade-Rotation auftauchen, wann immer einer der beiden Modi nicht aktiv ist". Zusammen mit diesen Neulingen entwickle sich "4v4 Chaos zu einer neuen Big-Party-Playlist, die wöchentlich zwischen 4v4 Chaos und Knockout wechselt".

Zu guter Letzt gäbe es noch eine Verbesserung. So sollt ihr künftig "direkt vom Training oder einem Offline-Match aus einem bestehenden privaten Match beitreten" können. Wann genau die Saison 13 startet und die Anpassungen wirksam werden, ist noch nicht bekannt. An den bisherigen Erfahrungen gemessen, müsste der Startschuss jedoch am 5. oder 6. Dezember erfolgen.