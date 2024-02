Neues ManUnited-Trio gesprengt: Formstarker Höjlund fällt aus

Manchester United muss in den nächsten Spielen auf seinen formstärksten Spieler verzichten. Rasmus Höjlund fällt aus - Erik ten Hag muss sein Offensivtrio umbauen.

Zuletzt in Topform, jetzt ausgebremst: Rasmus Höjlund. IMAGO/Action Plus

Im Kampf um einen Platz in der Champions League hat Manchester United am Freitag einen empfindlichen Rückschlag erlitten, ohne überhaupt gespielt zu haben. Rasmus Höjlund hat sich nach Klubangaben eine nicht näher definierte Muskelverletzung zugezogen und wird zwei bis drei Wochen ausfallen.

"Es ist keine schlimme Verletzung", berichtete Trainer Erik ten Hag auf seiner Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen FC Fulham am Samstagnachmittag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) - eine schmerzhafte Nachricht ist es dennoch. Höjlund, der bis zum Boxing Day auf sein erstes Premier-League-Tor hatte warten müssen, hat seitdem in jeder Ligapartie getroffen. Beim jüngsten 4:1 im Gastspiel bei Luton Town hatte er mit einem frühen Doppelpack die Serie auf sechs Spiele verlängert und damit einen neuen Altersrekord aufgestellt: So jung wie Höjlund (21 Jahre, 14 Tage) war noch keiner beim Erreichen dieser Marke.

Der dänische Nationalstürmer verpasst nun nicht nur das Fulham-Spiel und das FA-Cup-Achtelfinale bei Nottingham Forest am kommenden Mittwoch, sondern auch das Liga-Derby bei Manchester City am 3. März. Sollte er drei Wochen ausfallen, könnte er sogar erst nach der Länderspielpause am 30. März ten Hag wieder zur Verfügung stehen.

Shaw muss sogar um die EM bangen

Der Chef-Coach muss vorerst seine Offensivreihe umbauen, die sich zuletzt gefunden hatte. Höjlund hatte zuletzt als Mittelstürmer agiert, flankiert von Alejandro Garnacho (rechts) und Marcus Rashford (links). Letzterer könnte nun vorerst wieder im Sturmzentrum gefragt sein beim Vorhaben, den Fünf-Punkte-Rückstand auf den vierten Platz weiter zu verringern.

Erst zu Wochenbeginn hatte ten Hag die Nachricht erreicht, dass Luke Shaw - ebenfalls wegen einer Muskelverletzung - monatelang ausfallen werde. Der Linksverteidiger muss sogar um die EM-Teilnahme im Sommer bangen. Schon länger fehlen Aaron Wan-Bissaka, Mason Mount, Anthony Martial, Lisandro Martinez und Tyrell Malacia.