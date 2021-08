Neues Mainz-Mittelfeld: Gute Ansätze bei Lee und Stach

Auf den Außenverteidigerpositionen ist die Neuaufstellung von Mainz 05 bereits ersichtlich. Im Mittelfeld wird es noch etwas dauern. Erst muss Jae-Sung Lee den Trainingsrückstand aufholen und Anton Stach seine Rotsperre absitzen.

Ab der 72. Minute durfte Lee im DFB-Pokal mittun, Anton Stach kam in der 80. Minute bei der SV Elversberg (8:7 i.E.) aufs Feld. Beide FSV-Neuzugänge trugen bei ihrem Debüt dazu bei, dass der Bundesligist erst die Verlängerung und danach das Elfmeterschießen erreichte, wo acht Schüsse nacheinander verwandelt wurden, während Elversberg mit dem letzten an der Latte scheiterte. Welch ein Gegensatz zum letzten Mainzer Auftritt im DFB-Pokal, als die Mannschaft kurz vor Weihnachten gegen den VfL Bochum rausflog, weil sie drei Fehlschüsse hatte.

Lee zeigt sich als dribbelstarker Freigeist

Lee und Stach zeigten, dass sie die Möglichkeiten von Bo Svensson im 05-Mittelfeld erweitern. Lee präsentierte sich als dribbelstarker Freigeist in der Offensive, wo er mal rechts und mal links zu finden war oder durchs Zentrum nach vorne stieß. Seine Torgefahr war förmlich greifbar. Allerdings stammte der Gegner auch nur aus der vierten Liga. Wie sich Lee, der bei Holstein Kiel in der vergangenen Saison auf fünf Zweitligatore und sechs Vorlagen kam, gegen stärkere Defensivspieler in der Bundesliga präsentiert, bleibt abzuwarten.

Stach: "Vorne Unruhe stiften"

"Es macht Lust auf mehr", sagte Stach nach einem "superwilden Debüt". Völliges Neuland waren für ihn die lautstarken Fans, "das habe ich wegen Corona noch nie erlebt". Vor seinem Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth im Sommer 2021 spielte der Mittelfeld-Allrounder beim VfL Wolfsburg II. Zusammen mit Dominik Kohr bildete er nominell eine Doppelsechs, schaltete nach der Balleroberung jedoch sofort in den Angriffsmodus, "um vorne Unruhe zu stiften", was gelang. Bis Stachs Lust auf mehr gestillt werden kann, wird es allerdings noch zwei Wochen dauern, er ist an den ersten beiden Spieltagen rotgesperrt. Lee hat wegen der Folgen einer im Länderspiel erlittenen Fußverletzung noch Rückstand, macht allerdings im Training Riesenfortschritte.