"Neues Kapitel" in Giesing: Wunschspieler Schifferl wechselt zum TSV 1860

Raphael Schifferl spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei der SpVgg Unterhaching. Der 3. Liga bleibt der Österreicher erhalten - nun aber im Trikot von Lokalrivale 1860 München.

37 von 38 möglichen Drittliga-Spielen hat Raphael Schifferl in der vergangenen Saison absolviert und zählte dabei zu den notenbesten Feldspielern der Münchner Vorstädter (kicker-Note 3,0). Lediglich eine Partie verpasste der gebürtige Kärntner aufgrund einer Gelb-Sperre. Der zuletzt vom Wolfsberger AC ausgeliehene Abwehrmann wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga auflaufen und damit nicht zum österreichischen Bundesligisten zurückkehren.

Allerdings wechselt Schifferl das Trikot und trägt künftig statt Rot-Blau das Giesinger Blau-Weiß. Der TSV 1860 München gab am Dienstag die Verpflichtung des 24-Jährigen bekannt, nannte aber keine Vertragslaufzeit und -modalitäten. "Raphael war in der vergangenen Saison einer der besten Innenverteidiger der 3. Liga“, sagt Sport-Geschäftsführer Christian Werner in einer Mitteilung der Löwen. "Wir wussten, dass auf der Innenverteidiger-Position Handlungsbedarf bestehen wird und haben uns daher bereits frühzeitig um eine Lösung gekümmert. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Position nun mit unserem Wunschspieler besetzen können."

Internationale Erfahrung in Wolfsberg

Schifferl bringt reichhaltige Erfahrung mit nach Giesing. Der 1,95 Meter große Verteidiger begann beim ATSV Wolfsberg mit dem Fußballspielen, ging später zum örtlichen WAC und kehre nach Stationen bei Sturm Graz und Austria Wien schließlich zurück in seine Geburtsstadt. In der Saison 2022/23 setzte er sich auf Bundesliga-Ebene durch und kam auch in der Conference-League-Quali zu drei internationalen Einsätzen, ehe er 2023 nach Unterhaching wechselte.

"Im vergangenen Jahr konnte ich mich schon im Großraum München einleben", sagt der Neu-Löwe Schifferl. "Ich durfte hier schon einiges kennenlernen und habe natürlich auch schon mitbekommen, welche Strahlkraft der TSV 1860 München hat. Ich freue mich extrem auf das neue Kapitel."