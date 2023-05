Neues Glück in Zypern: Shpilevski wird Trainer des Jahres

Vor eineinhalb Jahren war er bei Erzgebirge Aue noch mit seinen Vorstellungen auf Ablehnung gestoßen und entlassen worden. Heute steht Aleksey Shpilevski vor der sportlich erfolgreichsten Saison seiner Trainerlaufbahn.

Aleksey Shpilevski, hier an der Seitenlinie des FC Erzgebirge Aue 2021, feiert große Erfolge in Zypern. DeFodi Images via Getty Images

Erst gewann der 35-Jährige die Meisterschaft mit Aris Limassol, jetzt wurde er zu Zyperns Trainer des Jahres gewählt und nächste Woche ist auch noch der Pokalsieg möglich.

Lehrgeld zu Beginn der Trainerkarriere

Aus den Nachwuchsabteilungen des VfB Stuttgart und von RB Leipzig kommend war Shpilevski, früherer belarussischer U-Nationalspieler, im Jahr 2018 ins Ausland aufgebrochen, um seine Profitrainerlaufbahn zu starten. Wo er allerdings erst einmal Lehrgeld bezahlen sollte.

Ausgerechnet auf seiner ersten Station, in seiner Heimat bei Dinamo Brest, legte er nach wenigen Wochen sein Amt wieder nieder, nachdem seine Vorstellungen in Sachen Spielweise, Professionalität und neue Strukturen weder in der Mannschaft noch bei dem einen oder anderen der sportlich Verantwortlichen die nötige Unterstützung und Akzeptanz fanden.

Nach drei Monaten war auch in Aue Schluss

Eine bittere Erfahrung, die ihn ähnlich in Sachsen ereilen sollte, wo er sich im Erzgebirge erste Meriten für den Sprung in die ersten beiden Bundesligen verdienen wollte. "Als das Angebot kam, bei Aue Trainer zu werden, war ich Feuer und Flamme", meinte der gebürtige Minsker im Rückblick in einem großen kicker-Interview. Voller Freude und Enthusiasmus war er angetreten, nachdem er gerade frisch mit FK Qairat Almaty den kasachischen Serienmeister FC Astana vom Thron gestoßen hatte.

"Ich habe es als Riesenchance gesehen, als nächsten Schritt in meiner Trainerkarriere in Deutschland. In einer Liga, die absolut großartig ist." Nach nicht mal drei Monaten war Schluss und Shpilevski in seinen Planungen zurückgeworfen worden. Dennoch sei die Zeit in Aue "ein Gewinn für meine Trainerlaufbahn" gewesen.

Aris Limassol erstmals Meister mit Shpilevski

Mit dem Schritt zurück nach Zypern macht der frühere Stuttgarter wieder einen Schritt nach vorne. Mit Aris legte Shpilevski eine exzellente Saison hin und holte sich am vorletzten Spieltag der Meisterrunde vorzeitig den Titel. Ausgerechnet Apollon Limassol, das im Vorjahr noch mit dem heutigen Fürth-Trainer Alexander Zorniger Platz 1 erreicht hatte, sollte dabei helfen. Der Stadtrivale besiegte den größten Titelkontrahenten von Aris, APOEL Nikosia, mit 3:2 und sorgte für die erste Meisterschaft des Nachbarn in dessen 93-jähriger Geschichte.

Ein Riesenerfolg, dem eine persönliche Ehrung für den Trainer folgen sollte. Shpilevski wurde für seinen Husarenstreich, das bisher als Fahrstuhlmannschaft bekannte Aris, das mit Ausnahme der Saison 2007/08 seit 1997 entweder in die 2. Liga ab- oder in die 1. Liga aufstieg und zu den Gründungsmitgliedern des zyprischen Fußballverbands gehört, obendrein mit dem "Oskar des zyprischen Fußballs" ausgezeichnet: als Trainer des Jahres. Ein zweiter Titel dem ein dritter folgen könnte. Am kommenden Mittwoch trifft der 35-Jährige im Pokalfinale mit Aris auf Omonia Nikosia.