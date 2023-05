Neues Gesicht gegen VfB: Vier Rückkehrer machen Hertha Hoffnung

Rechtzeitig vor dem Abstiegs-Finale am Samstag gegen den VfB Stuttgart hat sich bei Liga-Schlusslicht Hertha BSC das Lazarett gelichtet. Jessic Ngankam pausiert allerdings.

Am Mannschaftstraining am Dienstagvormittag nahmen in Stevan Jovetic, Marco Richter, Marton Dardai (alle nach muskulären Problemen) und Kevin-Prince Boateng (nach Adduktorenproblemen) gleich vier Profis teil, die am Sonntag beim Spiel in München (0:2) gefehlt hatten und gegen Stuttgart allesamt als Kandidaten für einen Platz in der Startelf gelten.

Zudem stehen Trainer Pal Dardai im Schlüsselspiel gegen die Schwaben auch der frühere VfB-Kapitän Marc Kempf und Suat Serdar wieder zur Verfügung, beide hatten gegen den FC Bayern eine Gelb-Sperre abgebüßt. Kempf war vor seiner Sperre als Abwehrchef gesetzt, Serdar brachte gegen Bremen (2:4) - im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel - nach seiner Einwechslung Impulse, in Jovetic setzt Dardai als Zehner oder zweite Spitze große Hoffnungen.

Klar ist: Hertha wird am Samstag personell ein komplett anderes Gesicht haben als bei dem defensiv disziplinierten, aber offensiv überaus harmlosen Auftritt in München.

Trainingsschwerpunkt Offensive - Infekt bei Ngankam

Trainingsschwerpunkt in dieser Woche soll die Offensive sein, ab dem Mittwoch trainiert Hertha nicht-öffentlich. Am Dienstag fehlte neben Kelian Nsona (Aufbautraining) und Ersatzkeeper Tjark Ernst (individuelles Training) auch Angreifer Jessic Ngankam. Den deutschen U-21-Nationalspieler plagt ein Infekt.

Im Kalenderjahr 2023 war Ngankam bislang der auffälligste Berliner. In den 15 Liga-Spielen seit der Winterpause verbuchte Herthas Eigengewächs vier Tore und zwei Assists.