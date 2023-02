Neues Futter für die Haaland-Debatte: "Plötzlich ein Problem?"

Zehn Tage vor dem Duell bei Arsenal hat Manchester City den nächsten merkwürdigen Auftritt hingelegt. Welche Rolle spielt dabei Erling Haaland?

Hatte gegen Tottenham am Sonntag einen schweren Stand: Erling Haaland. IMAGO/Shutterstock

Es ist noch keine drei Wochen her, da wetterte Pep Guardiola gegen die Alles-super-Mentalität bei Manchester City ("Wir sind ein 'Happy Flower'-Team"), obwohl seine Mannschaft gegen die Tottenham Hotspur soeben nach einem 0:2-Pausenrückstand noch mit 4:2 gewonnen hatte. Am Sonntagabend nun hätte dieser Rundumschlag allerdings auch nicht mehr so gut gepasst: Super ist bei ManCity gerade wenig.

Wieder hieß der Gegner Tottenham, diesmal allerdings in London. Und anstatt den Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal nach dessen 0:1-Ausrutscher beim FC Everton vorerst auf zwei Punkte zu verkürzen, baute der Titelverteidiger seine Horrorserie bei den Spurs aus. Durch die verdiente 0:1-Niederlage, die Harry Kane mit einem Rekordtor sicherstellte, hat ManCity nun alle fünf Auftritte im Tottenham Hotspur Stadium verloren, ohne ein Tor zu erzielen.

ManCity hatte vor einem Jahr genauso viele Tore auf dem Konto

Diesmal verzichtete Guardiola trotzdem auf harte Worte ("Wir sind traurig"), lobte stattdessen gar die Anfangsphase und den Kampf seiner Elf, die erneut merkwürdig anfällig wirkte. Für Kritik sorgten genug andere: Zahlreiche ManCity-Fans und TV-Experten wunderten sich etwa, warum Guardiola Kevin De Bruyne erst als Joker einsetzte, und selbst das erst ab der 59. Minute. Und dann war da noch die "Erling-Haaland-Debatte" ("Manchester Evening News").

Der ManCity-Torjäger und designierte Torschützenkönig der Premier League beendete das Spiel bei den Spurs ohne Schuss aufs Tor - und ohne Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Wieder einmal stand die Frage im Raum, ob Haaland ManCity wirklich besser macht. Die Skyblues stehen bei 53 Toren nach 21 Spieltagen, genau wie zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison, als sie jedoch acht Gegentore weniger kassiert hatten.

"Womöglich hat er sich den falschen Klub ausgesucht"

"Womöglich hat er sich den falschen Klub ausgesucht, um das Beste aus sich herauszuholen", urteilte Jamie Carragher bei "Sky Sports" und dachte dabei auch an die Bundesliga. "Ich glaube, wir haben von Erling Haaland erst 60 Prozent gesehen. Er kommt aus einer Konter-Liga, in der es hin- und hergeht. Da hat man sein mörderisches Tempo gesehen - hier sehen wir es nicht." Das sei "nicht seine Schuld", Guardiola favorisiere eben einen anderen Fußball.

Haaland hat zwar in seinen letzten sieben Auswärtspflichtspielen nur einmal getroffen, zeichnet aber immer noch für fast die Hälfte von ManCitys Saisontoren in der Liga verantwortlich (25 von 53). Deswegen fand auch Teamkollege Kyle Walker nach dem Schlusspfiff deutliche Worte: "Niemand sagt was über Erling, wenn er trifft und wir gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen und er nicht trifft, ist es plötzlich ein Problem? 'Spielen wir ohne Erling besser?' Das höre ich die ganze Zeit. Aber niemand hat sich beschwert, als er 25 Tore geschossen hat."

Es sei ein "Prozess", so Walker, und zwar bei "jedem, der zu ManCity kommt - und ich bin seit sechs Jahren hier. Es ist schwer, sich in dieses Team einzufügen, weil der Trainer so viel verlangt und weil wir einzigartig spielen."

Ob nun trotz oder wegen Haaland: Der Eindruck, dass genau dieser einzigartige Spielstil gerade immer wieder Bruchstellen aufweist, kommt zur Unzeit. Drei Tage nach dem Heimspiel gegen Aston Villa am kommenden Sonntag wartet das Gipfeltreffen bei Arsenal - und eine Woche später schon das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei RB Leipzig.