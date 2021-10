Neues eSport Team: "Wir wollen frischen Wind in den eSport bringen"

Die Vision: Den FIFA-eSport nachhaltig zu verändern. Der Anspruch: Das vielversprechendste Projekt der Gaming-Szene zu sein. Das Vorhaben: Die vier prominenten Gründer von IQONICS möchten jungen Spielern über neue Wege zum Erfolg im professionellen eSport verhelfen.

"Wir wollen frischen Wind in den eSport bringen", sagt Timo Schulz, einer der beiden YouTuber von 'TisiSchubech' und fügt etwas später hinzu: "Wir wollen geilen Scheiß machen." Anders ausgedrückt: Das neue eSports-Team von "IQONIC" will weg von einschränkenden Strukturen und vieles ganz anders machen, als es aktuell im FIFA-eSport Gang und Gäbe ist.

Es ist fast genau zwei Jahre her, da schmieden vier eSport-Größen einen Plan: Sie wollen ihr eigenes Team gründen. Marvin 'M4RV' Hintz, zu dieser Zeit bei Bayer 04 Leverkusen eSports als Spieler, Timo Schulz und Simon Bechthold vom YouTuber-Duo 'TisiSchubech' und Erhan 'Dr. Erhano' Kayman gehen in die Planung.

Weil für Kayman nur kurze Zeit später vom damaligen FIFA-Krösus Werder Bremen eSport ein Angebot reinflattert, wandert das Projekt vorerst in die Schublade - ohne, dass es dadurch in Vergessenheit gerät.

Jeder hat die Chance, ins Team zu kommen

Die vier Gründer kennen sich aus ihrer Profi-Karriere, Kayman hatte 'TisiSchubech' in seiner Zeit beim VfB Stuttgart eSport als Content Creator an Bord geholt. Jetzt, zwei Jahre und zwei Rücktritte aus dem professionellen eSport später (Kayman und Hintz), startet das damals geplante Projekt durch.

"Die häufigste Frage, die ich als eSport-Profi gestellt bekommen habe, war, wie ich es geschafft habe, Profi zu werden", erzählt Marvin 'M4RV' Hintz, "es gab dafür lange keinen vorgefertigten Weg". Das möchten die vier Gründer ändern und setzen mit IQONIC auf Nachwuchs, den sie selbst ausbilden.

Zwei Kaderplätze im neuen Team sollen so besetzt werden, dass über acht Scouting-Turniere (online) und ein Main-Event (offline) die besten Spieler gescoutet werden sollen. "Wir wollen über FIFA 22 scouten und mit den Spielern dann ab FIFA 23 im Kader planen", sagt Hintz zum zeitlichen Horizont.

"Das vielversprechendste Projekt der Gaming-Szene"

Aktuell sind bereits zwei Plätze im Kader vergeben, Joe 'JH7' Hellmann und Nicolas 'Nisi' Muntwyler sind die ersten Spieler des Teams. "Wir haben uns die Arbeit so aufgeteilt, dass Erhan und ich für den sportlichen Teil zuständig sind, Timo und Simon für den Content", erzählt Hintz.

'TisiSchubech' mit ihren 1,2 Millionen Followern über die sozialen Netzwerke hinweg sollen für die mediale Aufmerksamkeit sorgen. Zudem wird IQONICS von einem Team aus acht weiteren Experten unterstützt, von Grafikern, Vermarktungs- und Medienexperten.

Marvin Hintz meint: "Im eSport verdienst du zu 95 Prozent dein Geld mit Sponsoren. Reichweite und Inhalte sind also unumgänglich. Damit wollen wir unsere Teammitglieder zusätzlich zum sportlichen Aspekt fördern".

Keine Vorgaben, keine Einschränkungen

Der Unterschied, den IQONICS laut eigener Aussage seinen Spielern im Gegensatz zu anderen Organisationen bietet, ist eine sportliche Betreuung auf höchstem Niveau, gepaart mit enormer medialer Reichweite. Es gibt allerdings andere Organisationen, die genau diese Mehrwerte ebenfalls versprechen, es wird sich zeigen müssen wo sich hier IQONICS einreiht. Der Markt wird größer, aber auch enger.

Die IQONICS-Gründer wissen aus ihrer aktiven eSports-Karriere, wie steif Vereinsgefüge sein können und sehen hier einen weiteren Vorteil auf ihrer Seite. "Wir können unsere Brand so aufziehen, wie wir wollen. Wir haben keine einschränkenden Vorgaben, keine Strukturen und niemanden, der uns ausbremst. Wir können alles so umsetzen, wie wir uns das vorstellen", sagt Kayman. An der Umsetzung ihrer Ziele werden sie sich aber auch messen lassen müssen.