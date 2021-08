Neues Duo für Inter: Dzeko und Dumfries landen in Mailand

Inter Mailand ist auf der Suche nach Nachfolgern für Romelu Lukaku (FC Chelsea) und Achraf Hakimi (PSG) fündig geworden: Edin Dzeko und Denzel Dumfries wechseln in die Modestadt.

Der 35-Jährige hatte bei der Roma noch einen bis 30. Juni 2022 laufenden Vertrag, wurde zuletzt aber immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht - auch Inter Mailand war in der Verlosung. Nach dem Abgang von Lukaku wurde es so richtig ernst.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler (66 Tore in 111 Spielen für den VfL Wolfsburg) einigte sich mit dem italienischen Meister auf einen Zweijahresvertrag bis 2023. Noch bevor der Deal offiziell gemacht wurde, traf Dzeko schon für Inter. Beim 3:0-Testspielsieg über Dynamo Kiew am Samstag erzielte er nach 33 Minuten das zwischenzeitliche 2:0.

Der Bosnier kam 2015 von Manchester City zu den Römern und verabschiedet sich nun mit 119 Toren in 260 Pflichtspielen als erfolgreichster Torjäger der Klubhistorie. Über die Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben, allerdings berichtete der "Corriere dello Sport" kürzlich, dass eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro fällig würde, sollten sich die Mailänder in der anstehenden Saison für die Champions League qualifizieren.

Auch Dumfries landet in Mailand

Neben Dzeko verpflichteten die Mailänder auch den Niederländer Denzel Dumfries, der gleich für vier Jahre bis zum 30. Juni 2025 unterschrieb. Der 25-Jährige kommt von der PSV Eindhoven und kann auf der rechten Außenbahn sowohl hinten als auch weiter vorne agieren - und ist damit der perfekte Ersatz für Achraf Hakimi, der Inter im Sommer in Richtung Paris St. Germain verlassen hat. Die Ablöse bei Dumfries soll sich Medienberichten zufolge zwischen 12 und 15 Millionen Euro bewegen.