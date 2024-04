Neues BVB-Heim-Trikot in EA SPORTS FC 24 geleakt?

Wie sieht das neue Heim-Trikot von Borussia Dortmund für die Saison 2024/25 aus? In den Spieldaten von EA SPORTS FC 24 könnte diese Frage wohl beantwortet werden.

Nächster Dortmunder Trikot-Leak in FC 24? Borussia Dortmund via Getty Images

Die aktuelle Spielzeit ist noch nicht beendet, da wirft die kommende Saison schon ihre Schatten voraus. Wer könnte gehen? Wer könnte kommen? Und wie sehen die neuen Trikots aus?

Letztere Frage könnte den BVB-Fans teilweise bereits beantwortet worden sein. Denn abermals scheint es in EA SPORTS FC 24 einen Dortmunder Trikot-Leak zu geben. Diesmal betroffen: Das möglicherweise kommende Heim-Jersey der Borussia. Wie schon beim jüngsten Sondertrikot sei auch dieses Shirt in den Spiel-Daten gefunden worden, was über die sozialen Medien bereits seine Runden machte.

Das BVB-Heim-Trikot für 2024/2025? x.com/premiereabdest

Grundsätzlich ähnelt das Design sehr stark jenem aus der Saison 2022/2023. Im Vergleich dazu sind die Änderungen eher dezent. Die Kreise an den Ärmeln respektive am Hals sind nicht komplett schwarz, außerdem sind die äußersten Streifen am Oberkörper durchgezogen. Neu wären zudem die schwarzen Flächen an der Hüfte, die dadurch optisch ein Schnittmuster wie bei einem Hemd erzeugen.

Nicht der erste Trikot-Leak in FC 24

Bleibt die Frage, wie verlässlich diese Leaks sind. Vor wenigen Wochen wurde das Sondertrikot zum 50-jährigen Jubiläum des Westfalenstadions - heute Signal Iduna Park - vorab in den Spiel-Daten gefunden. Was letztlich entdeckt worden war, wurde vom Verein später auch bestätigt.

Außerdem haben einige Nutzer bereits das Design mit dem der neuen generellen Trainingstrikots des BVB-Ausrüsters Puma abgeglichen. Das stimmt grundsätzlich mit dem potenziellen Leak des neuen Trikots überein und legt somit nahe, dass die gefundenen Shirts echt sein können. Fraglich bleibt nur, ob es die Heimvariante wird oder wie 2012/2013 ein Dress für den europäischen Wettbewerb.

Dieser Leak und der zum Sondertrikot waren nicht die ersten in FC 24. Schon im Ankündigungstrailer zum Spiel hatte der Publisher unbewusst das neue Shirt von Bayer 04 Leverkusen gezeigt. Der Klub nahm diesen Fauxpas mit Humor. Anders als damals trifft den Entwickler im Falle der BVB-Jerseys keine Schuld.