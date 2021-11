Neues aus der NFL: Lob für Stuttgarter Johnson - Neue Kritik an Rodgers

Die mit 3:0 in die Regular Season gestarteten Panthers müssen nach ihrem jüngsten Absturz auf Quarterback Sam Darnold verzichten. Derweil kriegt der Deutsche Jakob Johnson positive Kritik, Aaron Rodgers weitere negative.

"Das ist mein Junge!"

Rookie-Quarterback Mac Jones hat den deutschen NFL-Profi Jakob Johnson über den grünen Klee gelobt.

"Er ist großartig. Das ist mein Junge!", sagte der Draft-Pick der New England Patriots, der unter all den Spielmacherneulingen im American Football derzeit am erfolgreichsten unterwegs ist, am Mittwoch (Ortszeit). "Er macht immer genau das, was er tun soll", sagte der 23-jährige Jones und betonte, Johnson mache "kaum Fehler oder trifft kaum Fehlentscheidungen". Der 26-jährige Stuttgarter, der selbst auch großer Fan des VfB ist, mache schlicht "einen großartigen Job darin, Deutschland zu repräsentieren".

Johnson spielt aktuell bereits seine dritte NFL-Saison, hat zu Beginn noch neben Superstar Tom Brady (siebenmaliger Super-Bowl-Champion, inzwischen Tampa Bay Buccaneers). In der vergangenen Spielzeit schaffte der Fullback, der sich über ein Programm für internationale Talente hochgearbeitet hatte, seinen bislang einzigen Touchdown und überzeugt allgemein vor allem mit Blockarbeit.

Darnold muss zusehen

Die Carolina Panthers müssen für mindestens vier Wochen auf ihren Quarterback Sam Darnold (24) verzichten. Der Spielmacher habe sich bei der 6:24-Niederlage gegen die New England Patriots am Sonntag, die seinen persönlichen Alptraum gegen die Pats nahtlos weiterführte, die rechte Schulter angebrochen, berichtete Trainer Matt Rhule am Mittwoch. Der 26-jährige P.J. Walker soll ihn in der Zwischenzeit vertreten. Die Panthers, die nach einem 3:0-Saisonstart inzwischen ordentlich abgeraucht und bei einer Bilanz von 4:5 in der schweren NFC South angekommen sind, ziehen aber auch die Verpflichtung eines derzeit vertragslosen Quarterbacks in Betracht.

Hat Rodgers mehr als NFL-Regeln gebrochen?

Zur Debatte in den USA über die irreführenden Äußerungen von Packers-Star Aaron Rodgers zu seinem Corona-Impfstatus schreibt die Zeitung "USA Today": "Es ist schlimm genug, dass der ungeimpfte Rodgers offen gegen die NFL-Regeln zum Tragen von Masken und zur Abstandswahrung verstoßen hat - und sein Team ihn dabei gedeckt hat. Oder dass er darüber gelogen hat, "immunisiert" zu sein. Aber als Rodgers sich entschied, sich mit Pseudo-Wissenschaft, Verschwörungen und vermeintlichen Wundermitteln zu rechtfertigen, ignorierte er leichtsinnigerweise seine Macht als Football-Superstar und gab Millionen von impfzögerlichen Amerikanern falsche Informationen. Das bringt Menschenleben in Gefahr ...

Es erscheint unwahrscheinlich, dass der Quarterback (der Green Bay Packers) mit einer Suspendierung rechnen muss. Aber die NFL hat Rodgers und die Packers mit Geldstrafen von 14.650 US-Dollar beziehungsweise 300.000 US-Dollar belegt. Nichtsdestotrotz sollte die NFL nicht nur offensichtliche Verstöße gegen Bestimmungen berücksichtigen wie das Nichttragen einer Maske bei Ungeimpften (...). Die NFL sollte klarstellen, dass Rodgers' Tirade, die von seinem Ego getrieben wurde und den Fortschritt des Landes in Sachen Covid-19 zu behindern droht, völlig inakzeptabel ist."