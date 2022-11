Neuerung kommt zum Tragen: Warum der Iran sechsmal wechseln durfte

Bei der Partie am Montagnachmittag zwischen England und dem Iran kam es anlässlich eines frühen Wechsels zu einer Neuerung - im Mittelpunkt stand dabei Alireza Beiranvand.

Schon in der 8. Minute der Auftaktpartie der Gruppe B verletzte sich der iranische Keeper nach einem Zusammenprall mit Verteidiger Majid Hosseini so schwer am Kopf, dass er zunächst minutenlang insbesondere an der Nase, aus der er blutete, behandelt werden musste. Nach fast zehn Minuten Pause machte Beiranvand zunächst doch weiter, setzte sich mit dick angeschwollener Nase und offenbar stark benommen jedoch schnell wieder auf den Rasen und wurde anschließend sogar mit der Trage vom Feld gebracht.

Reservekeeper Hossein Hosseini kam bereits in der 20. Minute ins Spiel. Offiziell wurde der Wechsel von der FIFA als "suspected concussion", also mit "Verdacht auf Gehirnerschütterung" kategorisiert. Diesen Anfangsverdacht äußerte auch Trainer Carlos Queiroz nach Abpfiff. Beiranvand sei mit Verdacht auf eine schwere Gehirnerschütterung und Nasenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Sechster Wechsel: Azmoun profitiert

Aufgrund der mittlerweile bekannten Gefahr von möglichen Folgeschäden für das Gehirn durch Gehirnerschütterungen hatte die FIFA vor dem Turnier eine Neuerung eingeführt, um diesem Umstand Rechnung zu tragen: So darf eine Mannschaft, wie im Fall von Beiranvand nun erstmals geschehen, einen Spieler mit einer Gehirnerschütterung - oder dem Verdacht darauf - vom Feld nehmen, ohne das normale Wechselkontingent von fünf Spielern zu belasten.

Davon machte Irans Coach Carlos Queiroz letztlich auch Gebrauch, indem er nach - inklusive Hosseini für Beiranvand - bereits fünf Wechseln in der Schlussphase auch noch den Leverkusener Offensivakteur Serdar Azmoun brachte. Und damit zum sechsten Mal tauschte.