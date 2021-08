Neuerung bei Sky: Konferenz selbst komponierbar

Die These ist gewagt, aber im weitesten Sinne stimmig. Wenn der Pay-TV-Sender Sky damit wirbt, dass das Herz der Bundesliga dort schlage, lohnt eine Überprüfung. Und: Was sagen Wolff-Christoph Fuss als Aushängeschild unter den Kommentatoren sowie Experte Didi Hamann über die neue Saison?

"Das Herz der Bundesliga" - schlägt es wirklich bei Sky? Quantitativ ist die These unumstößlich, schließlich wird der Sender bei der großen Mehrheit der Spieltage sechs Partien live zeigen am Samstag, während bei DAZN drei laufen, eine am Freitag, zwei am Sonntag. An elf Sonntagen kommt noch ein drittes hinzu, sodass dann das Verhältnis nur noch 5:4 für Sky lautet. Aber immerhin. Dennoch ist klar, dass dem Sender der Verlust des Sonntags wehtut, da nun die Bundesliga an einem Wochenende von Freitag bis Sonntag eben nur noch an einem Tag bei Sky zu sehen ist. Hier dann am Nachmittag in der Regel mit fünf Einzelspielen und der Konferenz sowie dem Topspiel am Samstagabend.

Doch da kommt "Trick 17" ins Spiel. Wenn man will, kann man zwar nicht alles bei Sky sehen, aber zumindest via Sky: Denn über Sky Q sind - bei entsprechender Extra-Buchung und -Zahlung - auch andere Dienste wie DAZN (Bundesliga, Champions League) oder Amazon Prime Video (für die Champions League am Dienstag) dort abrufbar. Und wenn man die 2. Bundesliga in den Slogan mit einbezieht, ist er erst recht korrekt, denn alle Zweitligaspiele gibt es live bei Sky, lediglich am Samstagabend gibt’s Konkurrenz von Sport1, wo das Topspiel ebenfalls live empfangbar ist, dort im Free-TV.

Neues Format: Ab September für alle verfügbar

Sky bietet seinen Kunden am Samstagnachmittag etwas Neues: Unter dem Punkt "Meine Konferenz" kann sich der Fan die Spiele selbst zusammen komponieren, die er zeitgleich sehen möchte und kann dies durch den Highlight-Alarm auf anderen Plätzen zudem nach Ereignissen steuern. Im August wird dies noch mit ausgesuchten Abonnenten getestet, ab September soll es dann nach der Länderspielpause für alle verfügbar sein. Weiterhin gibt’s den DFB-Pokal und die Premier League auf Sky.

Und wie wird die neue Saison so?

Absteiger Fürth und Augsburg?

Fuss fehlt eine "Vision", um einen anderen Meister als Bayern zu nennen, räumt aber ein, dass es bei den Münchnern zu Beginn ruckeln dürfte. Hamann hält dagegen und nennt den BVB als Meister, wobei er glaubt, dass die Entscheidung der Dortmunder, den erfolgreichen Trainer Edin Terzic nun als Technischen Direktor zu beschäftigen, mit Blick auf den neuen Coach Marco Rose zunächst mal eine gewisse Brisanz mit sich bringt. Die unangenehme Frage nach den letzten drei Rängen umdribbelten beide nicht, Fuss legte sich auf Fürth, Hamann auf Augsburg als Absteiger fest. Bochum sieht Fuss in der Relegation.

Selbstredend freuen sich beide über die Rückkehr der Fans in die Stadien und auf den Startschuss der Saison. Fuss wird übrigens nur noch im Pokal oder in englischen Wochen bei den Konferenzen zu hören sein, ansonsten wird er die Stimme des Topspiels am Samstagabend.