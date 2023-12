Neuers "sehr positive Erinnerungen" ans Olimpico - Jung sieht Fan-Faktor

Im Champions-League-Achtelfinale trifft der FC Bayern auf Lazio Rom. Manuel Neuer spricht von "sehr positiven Erinnerungen", Marketing-Vorstand Andreas Jung warnt auch wegen des Fan-Faktors.

Mit Blick auf die Gegner darf man durchaus von Losglück sprechen, das die Bayern im Champions-League-Achtelfinale haben. Lazio Rom läuft den eigenen Ansprüchen in der Serie A aktuell meilenweit hinterher, nach einem 0:2 gegen Inter Mailand am Sonntagabend ist das Team von Trainer Maurizio Sarri nur noch Tabellenelfter.

In der Champions League landete Lazio in der machbaren Gruppe E mit zehn Punkten hinter Atletico (14) und vor Feyenoord (6) sowie Celtic (4). Und dennoch gibt Marketing-Vorstand Andreas Jung, der der Auslosung in Nyon wie üblich beiwohnte, den Mahner: "Man darf Lazio auf keinen Fall unterschätzen. Wir haben 2020/21 schon mal gegen sie gespielt, haben zwar in Rom 4:1 gewonnen und auch daheim 2:1 gewonnen, allerdings in einem leeren Stadion. Wir wissen, wie emotional italienische Fans sind."

Er hebt also den Fan-Faktor heraus, den auch Kapitän Manuel Neuer sieht. "Die Fans in Italien sind immer sehr lautstark", wird der Bayern-Keeper auf der Vereinswebsite zitiert und fügt an: "Es ist eine italienische Mannschaft, die taktisch immer gut aufgestellt ist."

Neuer spricht von "positiven Erfahrungen" mit Lazio sowie "sehr positiven Erinnerungen" ans Olimpico. Der Münchner Stammtorhüter stellt auch deswegen klar: "Jeder freut sich auf das Duell. Wir werden versuchen, beide Spiele zu gewinnen."

Müller: "Da sind schon so viele Schlachten geschlagen worden"

Sportdirektor Christoph Freund glaubt an "sehr attraktive Spiele" gegen Lazio, die aktuelle Platzierung in der Serie A spiele in den Duellen ohnehin keine Rolle. Der Österreicher schätzt die Italiener für ihre Erfahrung - "auch viel internationaler".

Das Hinspiel im Olimpico mache die Aufgabe nicht leichter: "Das Stadion hat schon viele große Spiele erlebt, es ist eine richtig gute Stimmung. Wir hoffen, dass wir uns in Rom eine gute Ausgangsposition verschaffen können. Unser Ziel ist es natürlich, eine Runde weiterzukommen."

Dieses verfolgt auch "Italien-Liebhaber" Thomas Müller, der sich nach eigener Aussage über das Los freut. "Es ist eine spannende Stadt, Lazio als Klub immer interessant. Wenn du dich fürs Achtelfinale qualifizierst, hast du einen guten Job gemacht", weiß Müller: "Es ist ein altehrwürdiges Stadion, da sind schon so viele Schlachten geschlagen worden. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe, es ist eine schöne Sache."