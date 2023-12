Neuers Jagd nach der 250, Gladbachs Angst vor dem Letzten: Das bringt der 14. Spieltag

Mit etwas Verspätung will Manuel Neuer im Gastspiel bei Eintracht Frankfurt ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Borussia Mönchengladbach muss sich der Furcht vor dem Schlusslicht stellen, im Topspiel stehen die Offensiven im Fokus. Gleichzeitig droht am 14. Spieltag auch Magerkost.

Bochums Serie und Hoffenheims Tiefstwert

Der VfL hat einen kleinen Lauf und wird sich nun besonders freuen, am Freitagabend in Hoffenheim antreten zu dürfen. Bochum geht mit fünf Spielen ohne Niederlage im Rücken in den Spieltag, die längste Serie seit dem Wiederaufstieg 2021. Zudem erzielt der VfL im Schnitt gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten mehr Tore pro Spiel als gegen die TSG (2,13), die wiederum seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet (2 Niederlagen, 2 Remis) und zuhause erst vier Zähler sammelte - Ligatiefstwert.

Bayern gegen Frankfurt: Gegensätzliche Trends

Witterungsbedingt hatten der FC Bayern München und Union Berlin am vergangenen Wochenende gezwungenermaßen spielfrei, Grund war das Schneechaos in der bayerischen Landeshauptstadt. Nun will Manuel Neuer am Samstagnachmittag mit etwas Verspätung den 250. Sieg im Bayern-Trikot feiern - nur Oliver Kahn (260) und Thomas Müller (326) gewannen im Verein häufiger. Traditionell ist Frankfurt allerdings kein leichtes Pflaster für den Rekordmeister, in der Mainmetropole stehen 16 Siegen 20 Niederlagen gegenüber. Die Bayern sind natürlich trotzdem klarer Favorit, die jüngsten sechs Bundesliga-Partien wurden allesamt gewonnen, und zwar mit einem Torverhältnis von 23:3. Bei Frankfurt geht der Trend in die andere Richtung, erstmals seit gut eineinhalb Jahren hat die Eintracht mal wieder zwei Spiele in Folge verloren.

Unions Hoffnung und Gladbachs Rekordkurs

Auf dem Sofa im eingeschneiten Hotelzimmer musste Union Berlin am vergangenen Wochenende den Absturz auf den letzten Tabellenplatz hinnehmen. Das dürfte nun aber vor allem beim kommenden Gegner für Bibbern sorgen. Denn zum vierten Mal in dieser Saison trifft Gladbach auf ein Schlusslicht, es gab magere drei Unentschieden und eine Niederlage - und das jeweilige Schlusslicht gab dabei jedes Mal die Rote Laterne ab. Gute Nachrichten also für die Eisernen, die mit vier Siegen in Serie ohnehin eine gute Bilanz gegen die Borussia vorzuweisen haben (insgesamt: 5S/2U/1N). Angesichts dieser Zahlen dürften sich die Fohlen auch über ein Unentschieden bereits freuen, und zwar gleich doppelt. Es wäre Remis Nummer 496 in der Bundesliga und damit ein neuer Rekord.

Wenig Wolfsburger Hoffnung auf ein Offensivfeuerwerk

Zuhause hui, auswärts pfui. So lässt sich bislang die Saison des VfL Wolfsburg zusammenfassen, der vor eigenem Publikum 13 Zähler sammelte und auswärts derer nur drei - bei keinem anderen Klub gibt es eine größere Diskrepanz. Wie gut, dass die Wölfe nun Freiburg empfangen - wie blöd, dass drei der letzten vier Duelle mit dem Sport-Club verloren gingen. Ausnahme ist das 6:0 in der Vorsaison, die höchste SCF-Niederlage unter Trainer Christian Streich. Ein Offensivfeuerwerk sollten die Fans in Wolfsburg dieses Mal aber eher nicht erwarten. Der VfL hat sich in dieser Saison nur 56 Chancen erspielt - Negativwert, wenn man Union mit einem Spiel weniger ausklammert. Freiburg hat auswärts in sieben Partien erst fünf Tore erzielt.

Torgarantie an der Weser?

Größere Chancen auf Tore bieten sich da eventuell an der Weser, was allerdings nicht zwingend in einer Stärke von Werder Bremen, sondern in einer Schwäche des FC Augsburg begründet liegt. Seit 20 Auswärtsspielen hat der FCA nicht mehr zu Null gespielt, also seit über einem Jahr nicht mehr. Im September 2022 gewann Augsburg mal mit 1:0 - ausgerechnet in Bremen. Was ebenfalls für Tore spricht: Nach zwei Remis in den ersten beiden Duellen zwischen beiden Teams folgten 20 Partien, die einen Sieger hervorbrachten (8-mal Bremen, 12-mal Augsburg). Die Norddeutschen bräuchten nach vier sieglosen Spielen dringend mal wieder einen Dreier, die Fuggerstädter sind auch nach sechs Spielen unter Coach Jess Thorup weiterhin ungeschlagen.

Aufsteiger unter sich - und unter Druck

Kein anderes Duell zweier aktueller Bundesliga-Trainer gab es so oft wie dieses - wenn auch noch nie im Oberhaus. Frank Schmidt und Torsten Lieberknecht standen sich bereits in 18 Pflichtspielen an der Seitenlinie gegenüber, der Darmstadt-Coach hat einen Vorteil in der Bilanz (9S/4U/5N). Nun geht es für die beiden Aufsteiger um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Lilien stehen erst recht unter Druck, sie haben seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen und in den vergangenen fünf Partien nur zwei Tore erzielt. Vielleicht hilft der FCH nach, kein Verein hat bislang in der Saison mehr Elfmeter verursacht (8).

Dortmunds Festung und der RB-Schreck

Verfolgerduell am Samstagabend: Borussia Dortmund hat sich am vergangenen Wochenende zu einem Remis gegen Spitzenreiter Leverkusen gemauert und will nun die eigene Heimstärke wieder unter Beweis stellen. Aus den vergangenen 22 Bundesliga-Heimspielen gab es 18 Siege und nur eine Niederlage. Leipzig kehrte gegen Heidenheim in die Erfolgsspur zurück, trifft nun aber auf den RB-Schreck schlechthin. In zehn Duellen legte Marco Reus fünf Tore auf und netzte selbst fünfmal, keinem anderen Spieler gelangen so viele Scorerpunkte gegen die Sachsen seit deren Aufstieg. Erobert RB aber die Dortmunder Festung, würde Leipzig Sieg Nummer 21 in diesem Kalenderjahr feiern und damit den Vereinsrekord von 2019 einstellen.

Stuttgart gegen Leverkusen: Die Offensive im Fokus

Das Spitzenspiel des 14. Spieltags findet am Sonntag statt, wenn der Tabellendritte den Ersten empfängt. Dabei stehen die beiden Offensiven im Fokus: Nur der FC Bayern kommt auf mehr Tore (43), Chancen (126) und Torschüsse (239) als Leverkusen (38/116/218) und Stuttgart (33/94/210). Bei den Schwaben hat da natürlich Serhou Guirassy (16 Tore und 3 Assists) regelmäßig seine Finger im Spiel, er blieb in dieser Saison in noch keinem Heimspiel ohne eigenen Treffer. Allerdings gewann der VfB nur eines der letzten 22 Duelle mit der Werkself. Falls Bayer 04 auch am Sonntag feiern sollte, hätten sie mit dem zwölften Sieg in der Hinrunde einen Vereinsrekord eingestellt.

Magerkost im Kellerduell?

Nach dem Topspiel heißt es nochmal Abstiegskampf. Oder auch: Nach einem (hoffentlich) Offensiv-Spektakel nun Magerkost? Im Kellerduell Köln gegen Mainz treffen die beiden schwächsten Offensiven und die beiden Klubs mit der schwächsten Chancenverwertung der Liga aufeinander. Der FC generiert nur aus 15,6 Prozent seiner Chancen einen Treffer, bei Mainz sind es 21,2 Prozent. Zudem holten beide Teams in diesem Kalenderjahr gerade einmal acht Siege, nur Bremen hat unter allen ganzjährigen Bundesligisten weniger (7). Köln geht nach dem Erfolg gegen Darmstadt immerhin mit gesteigertem Selbstvertrauen in die Partie, Mainz kassierte in vier Spielen unter Trainer Jan Siewert nur zwei Gegentore und eine Niederlage.