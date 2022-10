Neuers Comeback verzögert sich

Manuel Neuer (36) hat wieder das Lauftraining gestartet, doch das eigentlich für die Bundesliga-Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag angedachte Comeback verzögert sich.

Der Kapitän und Keeper des FC Bayern München wird - so der neue Plan - frühestens am Dienstag, 1. November, in der Champions League gegen Inter Mailand oder sogar erst im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (5. November) wieder im Tor stehen. Die Entscheidung hängt davon ab, wie sich Neuers Schmerzsymptomatik in der lädierten Schulter entwickeln wird. Neuer spielte letztmals am 8. Oktober in der Liga beim 2:2-Unentschieden in Dortmund.

Bei der Bestimmung seiner Rückkehr geht es auch um seine WM-Perspektive. Das Turnier in Katar beginnt für die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch, 23. November, gegen Japan. Neuer ist die gesetzte Nummer eins des Bundestrainers Hansi Flick.

Seit der Dortmund-Partie muss Neuer wegen einer Prellung des Schultereckgelenks pausieren. Erst am Dienstag hatte Oliver Kahn gesagt, dass er sich um Neuer keine größeren Sorgen mache: "Das ist nichts so Ernstes", hatte der Bayern-Boss vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel beim FC Barcelona beschwichtigt: "Er dürfte demnächst wieder bereit sein."