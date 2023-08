Neuers Comeback rückt näher: Erstes Training mit Peretz und Co.

Nach dem Skiunfall von Manuel Neuer im vergangenen Dezember, rückt jetzt sein Comeback immer näher. Daneben macht auch Jamal Musiala Fortschritte.

Am Montagmorgen hatte der FC Bayern noch den neuen Keeper Daniel Peretz vorgestellt, der sich gleich mal als Neuer-Fan outete. "Ich freue mich darauf, mit ihm zu trainieren", hatte er über sein "Idol" noch gesagt. Der Wunsch wurde schon wenig später Realität.

Unmittelbar nach der Vorstellungsrunde stand der 23-jährige Peretz mit dem 37-jährigen Neuer auf dem Platz. Bayerns etatmäßige Nummer eins hatte sich die Fraktur des Unterschenkels im Dezember bei einem Skiunfall zugezogen und damit für einigen Wirbel gesorgt. Der als Ersatzkeeper verpflichtete Yann Sommer hat seine Zelte bereits wieder abgebrochen und ist zu Inter Mailand gewechselt.

Neuer ist erst vor wenigen Tagen ins individuelle Training eingestiegen. Zuvor war eine geplante Metallentfernung vorgenommen worden. Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt bereits verkündet, Neuer könnte "in den nächsten Wochen" ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" habe sich dank des erneuten Eingriffs "deutlich verkürzt", so Tuchel: "Die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend."

Zuletzt hatte Sven Ulreich zwischen den Pfosten gestanden. Peretz, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, soll für die Zukunft aufgebaut werden, hatte CEO Jan-Christian Dreesen bei dessen Vorstellung erklärt.

Gute Neuigkeiten bei Musiala und Pavard

Neben Neuer kehrte auch Jamal Musial wieder auf den Platz zurück. Nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel absolvierte er eine Laufeinheit. Nach Rückenproblemen war zudem Benjamin Pavard wieder im Mannschaftstraining. Beim wechselwilligen Franzosen (Inter Mailand) kündigte Dreesen eine baldige Entscheidung an.