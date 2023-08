Neuer Zuschauer-Weltrekord im Frauensport

Ein College-Volleyball-Spiel der Nebraska Huskers (USA) hat am Mittwoch für einen neuen Weltrekord im Frauensport gesorgt. Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg ist somit wieder abgelöst.

Die Wölfinnen des VfL Wolfsburg sind nicht mehr am Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Sportereignis beteiligt. 92.003 Fans kamen am Mittwochabend (Ortszeit) ins Memorial Stadium in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska, um das College-Volleyball-Spiel der Nebraska Huskers gegen Omaha anzuschauen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Volleyball ist in Nebraska der beliebteste Sport für Schülerinnen in der High School.

Der alte Rekord - allerdings erst knapp eineinhalb Jahre "alt" - stand bei 91.648 Zuschauern für das Champions-League-Halbfinal-Duell zwischen den Fußballerinnen aus Wolfsburg und dem FC Barcelona im Camp Nou im April 2022. Als beide Mannschaften im zurückliegenden Champions-League-Finale im Juni erneut aufeinandertrafen, waren im Philips-Stadion in Eindhoven "nur" 33.147 Zuschauer zugegen, als die Katalaninnen aus einem 0:2 noch ein 3:2 machten.

In Lincoln setzten sich die populären Huskers souverän in drei Sätzen mit 25:14, 25:14 und 25:13 durch - bei einem Event, das von den Veranstaltern seit einigen Monaten geplant worden war. Auch, um den Weltrekord zu brechen. Als die Zuschauerzahl - die neue Rekordzahl - während des zweiten Satzes bekanntgegeben wurde, brandete auf den Tribünen großer Beifall auf. Normalerweise spielen die College-Footballer der University of Nebraska-Lincoln im Memorial Stadium.

In den USA wurde das WM-Finale von 1999 abgelöst

Die Veranstaltung rund um die Volleyballerinnen der Huskers sorgte auch noch für weitere Bestmarken, logischerweise wurde auch der bisherige Rekord für ein Frauensport-Event in den USA übertroffen, der allerdings seit 24 Jahren Bestand hatte. 90.185 Fans hatten am 10. Juli 1999 das Heim-WM-Finale zwischen den USA und China im Rose Bowl Stadium in Pasadena (Kalifornien) gesehen - der zweite WM-Titel der Fußball-Großmacht nach dem Erfolg bei der Premiere 1991.

Darüber hinaus war es die höchste Besucherzahl in der 100-jährigen Geschichte des Memorial Stadiums, so viele Schaulustige haben noch nicht mal die Footballer angelockt.