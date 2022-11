Neuer: "Wir fahren jetzt richtig hoch, um gegen Japan gut zu starten"

Als "erstes Ankommen in der Region" bezeichnete DFB-Kapitän Manuel Neuer den knappen 1:0-Erfolg der deutschen Mannschaft gegen den Oman. Dass das DFB-Team im letzten Test vor dem WM-Start gegen Japan fehlerhaft und fahrig agierte, bringt den Routinier nicht aus der Ruhe.

Aus Maskat/Oman berichten Matthias Dersch und Karlheinz Wild

Es dauerte nur wenige Sekunden, da hatten die rund 20 omanischen Fans, die nach Spielschluss auf die deutschen Nationalspieler gewartet hatten, ihr Idol erspäht: "Neuer! Neuer! Neuer", riefen sie hoch oben auf ihrer Betonbrücke, die eigentlich ins Stadioninnere führte, diesmal aber als Aussichtspunkt diente. Und das so laut, dass man die Ohren in den Mixed Zone schon gut spitzen musste, um zu verstehen, was der deutsche Kapitän zu sagen hatte zu dem knappen 1:0-Erfolg über den Oman im einzigen Test vor dem Start der WM in Katar.

Halbzeit eins: fehlerhaft, fahrig, gehemmt

"In der zweiten Hälfte hatten wir eine bessere Struktur und auch einige ordentliche Angriffe mit guten Toraktionen", begann der Nationalkeeper am Mittwochabend seine Ausführungen - und daran, dass er mit den zweiten 45 Minuten begann, konnte man schon ablesen, dass die erste Hälfte eine war, über die man im deutschen Team lieber den Mantel des Schweigens hüllen wollte. Fehlerhaft, fahrig, seltsam gehemmt agierte die wild zusammengewürfelte Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick - und das bekam auch Neuer zu spüren. Bereits nach weniger als einer Minute musste er das erste Mal beherzt aus seinem Kasten sprinten und sich auf den Boden werfen, um einen Angriff der Gastgeber, die auf Weltranglistenplatz 75 rangieren und sich nicht für die WM qualifiziert haben, zu unterbinden.

Ob man das Spiel aufgrund des insgesamt doch sehr mauen Auftritts als Dämpfer bezeichnen könne, wurde Neuer später gefragt. Der Münchner verneinte, man habe "nicht zu viel erwarten" können: "Es war das erste Ankommen in der Region. Für uns war es wichtig, zusammen auf dem Platz zu stehen und zu spüren, wie es ist zu spielen bei diesen Temperaturen", sagte er mit der ganzen Gelassenheit seiner ausgeprägten Turniererfahrung. "Es ging darum, ein Gefühl zu entwickeln. Und es war gut, dass wir gewonnen haben."

Für die deutsche Delegation läuft alles nach Plan

Aufgeregte Diskussionen um die deutsche Turniertauglichkeit blieben dem DFB-Team durch den Premierentreffer von Niclas Füllkrug blieben dadurch aus. Die deutsche Delegation, angefangen beim entspannt lächelnden Flick, konnte anschließend darauf verweisen, dass alles nach Plan verlaufen sei: Niemand hatte sich verletzt, die ersten Minuten bei 25 Grad und 79 Prozent Luftfeuchtigkeit noch um 21 Uhr Ortszeit sind absolviert, die Serie von Generalproben-Siegen wurde ausgebaut.

Jetzt allerdings wird es ernst. Bereits am Donnerstagvormittag machte sich der deutsche Tross auf den kurzen Flugweg von der omanischen Hauptstadt Maskat nach Doha, von wo es per Bus weitergeht ins Teamquartier im Norden des Landes. Nach dem freien Freitag bleiben vier Tage Zeit, um sich auf den WM-Auftakt gegen Japan (Mittwoch, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) vorzubereiten.

"Wir fahren jetzt richtig hoch, um gut zu starten gegen Japan. Wir müssen jedes Training ernstnehmen und total fokussiert sein", sagte Neuer, der seine Konzentration vorführte, indem er sich in vorbildlicher Weise nicht von den lauten Rufen der omanischen Fans von seiner Aussage abbringen ließ. Als er jedoch alle Botschaften an die lauschende Presse gebracht hatte, winkte er schräg nach oben und bedankte sich für den Zuspruch.