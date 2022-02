Neuer widerspricht Rummenigge: "Uns alle nervt, dass Niklas geht"

Beim 3:2 gegen Leipzig stellte Manuel Neuer einen neuen Bundesliga-Rekord auf und war nicht nur deswegen zufrieden. Weniger froh macht ihn die Personalie Niklas Süle.

Auch die beiden Gegentore konnten Manuel Neuer die Laune am Samstagabend nicht verderben. "Trotzdem war es ein Spiel nach meinem Geschmack", sagte der Bayern-Keeper nach dem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig. "Defensiv haben wir bei so vielen Spielern, die offensiv ausgerichtet waren, eine gute Leistung gezeigt. Dementsprechend bin ich zufrieden und wir können glücklich über den Sieg sein, weil es auch immer ein Zeichen in Richtung der anderen Mannschaften ist."

Glücklich konnte Neuer auch persönlich sein, fuhr er doch seinen 310. Sieg in der Bundesliga ein - und zog damit mit dem bisherigen Rekordhalter Oliver Kahn gleich. Wie viele Dreier noch folgen, hängt auch davon ab, wie es für ihn nach 2023 weitergeht, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft. "Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch spiele", ließ sich der 35-Jährige nicht locken: "Solange ich gesund und fit bin, ich gebraucht werde und es Spaß macht, möchte ich weiterspielen."

Niklas Süle wird den Verein dagegen im Sommer ablösefrei verlassen. "Das ist schon schade, wenn sich ein Spieler für einen anderen Weg entscheidet. Doch jeder lebt seine eigene Karriere, da akzeptiert man seine Entscheidung", so Neuer. "Ich werde ihn ja nicht ganz verlieren, weil er Nationalspieler ist. Man hat als Torwart eine ganz besondere Beziehung zu seinen Verteidigern, arbeitet auch im Training viel miteinander."

Neuer: "Er hat sich durchgesetzt"

Alle Hebel in Bewegung setzten sie beim FC Bayern dem Vernehmen nach nicht, um Süle über die Saison hinaus an der Säbener Straße zu halten. Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte unlängst behauptet, Süle habe sich in München "nie so richtig durchgesetzt auf seiner Position".

Eine Meinung, die der Kapitän der Bayern nicht teilen kann. "Uns alle nervt, dass Niklas geht. Weil er ein sehr guter Spieler ist und er uns fehlen wird", machte Neuer klar. "Ich denke, dass man heute sagen kann, dass er sich durchgesetzt hat, dass er klasse Leistungen gezeigt hat. Gerade in dieser Saison und auch davor. Deswegen ist er ein wichtiger Eckpfeiler." Ein Eckpfeiler, der den Bayern ab Sommer fehlen wird.