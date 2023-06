Neuer Werder-Vertrag, Klausel, EM: Was will Ducksch?

Marvin Ducksch könnte den SV Werder Bremen noch bis Donnerstag per Ausstiegsklausel verlassen. Auf einen Wechsel deutet nach aktuellem Stand genauso wenig hin wie auf eine schnelle Entscheidung in Sachen möglicher Verlängerung.

Sieben Millionen Euro müsste ein interessierter Klub bis zum 15. Juni bereit sein zu zahlen, um Marvin Ducksch aus seinem beim SV Werder Bremen noch bis 2024 gültigen Vertrag zu lösen. Doch derzeit sieht es nicht danach aus, als würde diese Möglichkeit bis zum Ablaufen dieser Frist eine Relevanz haben beziehungsweise bekommen. Zumindest ist bis dato kein Klub mit einer solchen Absicht an der Weser vorstellig geworden.

Auch der Spieler strebt aktuell keinen Wechsel an, lose Anfragen aus dem Ausland sind für Ducksch erst einmal nicht interessant - gerade angesichts der möglichen Perspektive, die der 29-Jährige in der kommenden Saison für sich ausgemacht hat. Mit dem Thema einer EM-Nominierung samt etwaigem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft hat der Offensivmann, der in der vergangenen Saison immerhin 20 Scorerpunkte für Werder aufweist, noch nicht abgeschlossen. Mit zwölf erzielten Toren aus dem Spiel heraus konnte Ducksch in dieser Hinsicht indes Sturmpartner Niclas Füllkrug (16 Saisontore, davon fünf Elfmeter) überbieten.

EM: Die größten Chancen sieht Ducksch in der Bundesliga

Die größten Chancen, wie Füllkrug in der abgelaufenen Saison erstmals für den DFB nominiert zu werden, sieht der Bremer jedoch in der Bundesliga. Bei Werder? Der Klub hat ihm einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen vorgelegt, der, so heißt es, um ein weiteres Jahr bis 2025 gültig sein soll. Ob dem Spieler das Angebot reicht, wird sich zeigen - eine Deadline, bis zu der die Bremer eine Entscheidung von ihrem Angreifen haben wollen, besteht nicht.

Eine schnelle Entscheidung dürfte allerdings nicht zu erwarten sein, zumal der Spieler auch nicht ausschließen soll, andernfalls mit auslaufendem Vertrag in die Saison zu gehen. Werder wird sich ein solches Szenario, inklusive eines möglichen ablösefreien Wechsels, nicht leisten wollen und können - der Klub ist auf Transferüberschüsse in diesem Sommer angewiesen, ab Freitag wäre eine Ablöse bei Ducksch frei verhandelbar. Der Poker läuft, Ausgang offen.

Wegen Dinkci: Gespräche zwischen Werder und Düsseldorf

Eine Tendenz besteht hingegen bei Werder-Angreifer Eren Dinkci. Der 21-Jährige, der in der vergangenen Bundesliga-Saison in 17 Spielen eingewechselt wurde, soll sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf anschließen wollen - die Gespräche zwischen den Vereinen über eine Leihe laufen.