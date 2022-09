Neuer Werder-Nationalspieler: Gruev erstmals für bulgarisches A-Team nominiert

Ilia Gruev wurde erstmals zur bulgarischen A-Nationalmannschaft eingeladen. Der Bremer Mittelfeldspieler kam bislang bereits zu zwölf Einsätzen für die U 21 seines Heimatlandes.

Eigentlich wäre Ilia Gruev wohl schon früher für die A-Nationalmannschaft Bulgariens nominiert worden, doch im Qualifikationsspiel für die U21-EM am 29. März gegen Wales handelte sich der 22-Jährige eine Gelbe Karte ein, in der 90. Minute. Es war bereits seine dritte im achten Spiel, in denen er immer von Anfang an auf dem Platz gestanden hatte.

Die dadurch resultierende Gelbsperre galt allerdings auch für die Nations-League-Partien der bulgarischen A-Nationalmannschaft im Juni, was gegen eine erstmalige Nominierung sprach. Nun wurde Gruev für die zwei noch ausstehenden Spiele in Gruppe 4 gegen Gibraltar am 23. September und gegen Nordmazedonien am 26. September nominiert.

Dem Bremer Mittelfeldspieler winkt sein Debüt unter dem seit Juli amtierenden neuen Nationaltrainer Mladen Krstajic, der zwischen 2000 und 2004 ebenfalls für Werder spielte.

Durchbruch in der Vorsaison

In der aktuellen Bundesliga-Saison kam Gruev bislang zu vier Einsätzen. In der Werder-Startelf bekommt weiterhin Christian Groß den Vorzug, wenn er fit ist. Beim 2:2 gegen Stuttgart vertrat Gruev den 33-Jährigen von Beginn an. In der vergangenen Zweitliga-Saison kam er auf 26 Einsätze, davon elf in der Startelf - es war Gruevs Durchbruch bei den Werder-Profis.