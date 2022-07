Neuer Werder-Kapitän: Friedl als Toprak-Nachfolger gewählt

Marco Friedl ist als neuer Kapitän des SV Werder Bremen gewählt worden. Der Österreicher tritt beim Aufsteiger die Nachfolge von Ömer Toprak an, der den Klub verlassen hat. Vize-Kapitän ist Milos Veljkovic.

Bereits am Samstag lief Marco Friedl gegen den FC Groningen mit der Binde am Arm auf, erstmals in der Sommervorbereitung. Es war bereits ein klarer Fingerzeig darauf, dass der 24-Jährige als neuer Kapitän des SV Werder Bremen in die bevorstehende Saison gehen wird. Am Sonntag dann machte der Klub die Angelegenheit beim "Tach der Fans" öffentlich. Friedl sagte: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Jungs. Es ist für mich eine große Verantwortung als der Kapitän diesen Verein auf und neben dem Platz zu vertreten."

Werder-Coach Ole Werner hatte zunächst den Mannschaftsrat für die neue Saison bestimmt, der sich aus Friedl, Milos Veljkovic, Leonardo Bittencourt, Niclas Füllkrug und Christian Groß zusammensetzt. Aus diesem Kreis wählten die Spieler ihren neuen Kapitän und den Stellvertreter (Veljkovic). Mit Friedl bekam ein Profi den Zuschlag, der seinen Vertrag in Bremen erst vor wenigen Wochen um vier Jahre bis 2026 verlängert hatte. Der fünfmalige österreichische Nationalspieler ist inzwischen einer der dienstältesten Werder-Profis, wechselte im Januar 2018 vom FC Bayern nach Bremen: zunächst auf Leihbasis, im Sommer 2019 fest.

Friedl: "Mit dem Verein alles durchlebt"

Im kicker-Interview erklärte Friedl vor zwei Wochen: "Ich habe mit dem Verein jetzt eigentlich alles durchlebt: eine super erste Saison, als wir knapp die Europa League verpasst haben - dann die Relegation, den Abstieg, den Aufstieg. Ich war immer mittendrin und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich gerade in der letzten Reihe ein Führungsspieler sein muss. Daran habe ich im letzten Jahr gearbeitet, dass ich noch mehr Input in die Mannschaft reinbringe, dass ich die jüngeren Spieler mitziehe." Als neuer Kapitän ist er dabei nun auch in ganz offizieller Mission unterwegs.

Trainer Werner sagte über die Wahl Friedls: "Das ist sicher ein Ausdruck des Vertrauens, das die Spieler in ihn haben. Für ihn sicherlich noch einmal eine neue Rolle, von der ich überzeugt bin, dass er sie gut erfüllen wird."