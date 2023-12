Neuer: "Wenn wir nicht denken, dass es von alleine geht, können wir weit kommen"

Spannend macht der FC Bayern die Gruppenphase der Champions League schon lange nicht mehr, erneut setzte er sich souverän durch. Doch reicht die Klasse für die großen Spiele im Frühjahr? Zumindest leichte Zweifel bleiben.

Aus Manchester berichtet Frank Linkesch

Im Ballsaal des Kimpton Clocktower Hotels herrschte rund um Mitternacht ausgelassene Stimmung nach dem 1:0-Sieg bei Manchester United. Eine Band spielte auf, Vize-Präsident Walter Mennekes bekam ein Ständchen zu seinem 76. Geburtstag und CEO Jan-Christian Dreesen stellte die souverän beendete Gruppenphase in den Mittelpunkt seiner gut dreiminütigen Bankettrede, an deren Ende er das Büffet für eröffnet erklärte.

Dreesen verwies auf - seit September 2017 - 40 ungeschlagene Gruppenspiele in Serie und sagte zur Edition 2023/24: "Wir haben die Gruppenphase bravourös bestanden und gezeigt, dass wir zu Recht einer der großen Klubs sind, die Ambitionen auf den Sieg in der Champions League haben. Das wollen wir in der nächsten Phase beweisen."

Aber wird das auch gelingen? Manuel Neuer sieht es pragmatisch: "Es hängt viel von der Tagesform ab und auf wen wir treffen werden. Aber wenn wir so beherzt spielen wie heute, wenn wir das so annehmen und nicht denken, dass es von alleine geht, dann können wir weit kommen. Das ist unser großes Ziel." Zukunftsmusik. Aussetzer wie im Pokal in Saarbrücken oder zuletzt beim 1:5 in Frankfurt darf sich Thomas Tuchels Team dann nicht leisten. Entscheidend wird sein, wie stabil sich die Defensive präsentiert und wen Sportdirektor Christoph Freund und Co. im Winter als Verstärkung an Land ziehen können.

Im Tagesgeschäft war zunächst die Reaktion auf die Klatsche von Frankfurt wichtig. "Die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt, von Anfang an das Spiel unter Kontrolle gehabt. Wir sind in die Zweikämpfe gegangen, haben Energie gezeigt. All das, was wir am Wochenende haben vermissen lassen", sagte Dreesen.

Eines dürfen er, Neuer und all die anderen trotz der kontrolliert-ordentlichen Leistung im Old Trafford nicht vergessen.

Manchester United gehört längst nicht mehr zur europäischen Elite, kann deshalb nicht als Maßstab dafür gelten, wie es im März, April oder Mai gegen Favoriten wie Uniteds Stadtrivalen City oder Real Madrid laufen würde. Bereits die nächste Hürde ist, so komisch es klingen mag, eine höhere: Der VfB Stuttgart dürfte die Bayern am Sonntagabend in der Allianz-Arena mehr fordern als United. "Sie sind gut zusammengewachsen, ein gutes Team mit einem Top-Trainer. Es ist ihnen viel zuzutrauen, sie sind ein ernst zu nehmender Gegner", lobte Neuer in den Katakomben des Old Trafford.