Neuer Vertrag mit Premiere: Zetterer verlängert bei Werder

Michael Zetterer bleibt "seinem" SV Werder treu: Der Bremer Torhüter verlängerte seinen Vertrag vorzeitig - erstmals als Nummer 1.

Im Januar 2015 war Michael Zetterer von der SpVgg Unterhaching zum SV Werder Bremen gewechselt. Rund neun Jahre später erlebt er dort seine bislang stärkste Saison - und wurde nun dafür belohnt: Der 28 Jahre alte Torhüter verlängerte seinen Vertrag vorzeitig, wie die Bremer am Samstagmittag bekanntgaben, ohne eine konkrete Laufzeit zu nennen. Man kann davon ausgehen, dass Zetterers Gehalt in dem Zuge angehoben wurde.

Denn der gebürtige Münchner erlebt eine Premiere bei Werder: Erstmals unterschrieb er als Nummer 1 ein neues Arbeitspapier. Am achten Spieltag hatte er bei der 0:1-Niederlage in Dortmund den verletzten Jiri Pavlenka ersetzt und seinen Platz auch nach dessen Genesung nicht mehr hergegeben. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht Zetterer bei 24 Einsätzen (sechsmal zu null) und einem kicker-Notenschnitt von 3,02 - Rang neun im Ranking der Bundesliga-Torhüter, knapp hinter Manuel Neuer (3,0).

"Eine lange Zeit, die nicht immer ganz einfach für ihn war"

"Wir freuen uns, dass sich Michael dafür entschieden hat, seinen Weg bei Werder Bremen fortzusetzen", wird Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, in der Klubmitteilung zitiert. "Zetti hat sich super entwickelt und ist auch neben dem Platz wichtig für die Mannschaft. Er geht im Sommer in seine zehnte Saison bei Werder. Das ist eine lange Zeit, die durch einige Verletzungen auch nicht immer ganz einfach für ihn war. Er ist aber immer positiv geblieben und hat sein Ziel nie aus den Augen verloren. Das hat sich für ihn ausgezahlt."

Zetterer, der zwischenzeitlich zu Austria Klagenfurt und PEC Zwolle verliehen war und in seiner Laufbahn unter anderem zwei Kahnbeinbrüche erlitt, zeigte sich "froh und stolz" über seine Unterschrift. Er wolle auch "in den kommenden Jahren für Werder in der Bundesliga alles geben" - auch mit den Füßen. "Man sieht, dass Zetti der Mannschaft mit seinen Qualitäten - gerade im Offensivspiel - guttut", findet Torwarttrainer Christian Vander. "Er hat sich stetig verbessert und besitzt auch noch weiteres Potenzial."