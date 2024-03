Neuer Vertrag: Matanovic ab Sommer "fester Bestandteil" in Frankfurt

Die steile Entwicklung von Igor Matanovic hat für eine Reaktion bei Eintracht Frankfurt gesorgt. Der Vertrag des Angreifers wurde vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Ab Sommer soll der 20-Jährige "fester Bestandteil" bei der SGE werden.

Seit dem Jahreswechsel läuft es so richtig bei Igor Matanovic. Erst schenkte der gebürtige Hamburger dem HSV beim 4:3-Auswärtssieg mit dem Karlsruher SC zwei Tore ein, dann traf er jüngst auch beim 4:0-Heimerfolg gegen Fürth doppelt - am Donnerstag folgte nun die "Belohnung" aus Frankfurt. Die Eintracht hat das ursprünglich bis Sommer 2026 datierte Arbeitspapier vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

"Igor hat einen großartigen Charakter", beginnt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sein Statement zur Vertragsverlängerung des Deutsch-Kroaten: "Er ist ehrgeizig und hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir sind glücklich darüber, dass er langfristig bei der Eintracht spielen wird. Wir haben ihm den Weg aufgezeigt, den wir gemeinsam mit ihm gehen möchten. Igor wird ab Sommer ein fester Bestandteil unserer Mannschaft sein."

Der Aufstieg von der 2. Liga in die Bundesliga ist also perfekt - selbst der KSC darf sich angesichts von nur sechs Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei und den HSV noch Chancen ausrechnen. Bei Matanovic überwiegt allerdings bereits die Vorfreude auf die Rückkehr an den Main: "Ich durfte letzten Sommer in den Testspielen erleben, was es bedeutet, im Eintracht-Trikot zu spielen. Dieses Gefühl habe ich sehr genossen und ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen, das ich ab Sommer mit guten Leistungen zurückzahlen möchte."

Bis dahin will er seine bemerkenswerte Bilanz im Trikot des KSC ausbauen: Bei 23 Zweitliga-Einsätzen schoss Matanovic bereits zehn Tore und legte vier weitere vor (kicker-Notenschnitt 2,85). Im Unterhaus haben aktuell nur acht Spieler noch mehr Scorerpunkte vorzuweisen.