Neuer Vertrag für Xabi Alonso: Starkes Signal, aber auch zwingende Konsequenz

Nicht nur vom Zeitpunkt her überraschend hat Xabi Alonso seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen um zwei Jahre verlängert. Das Bekenntnis des Trainers zum Klub ist zum einen ein starkes Zeichen, zum anderen aber auch eine zwingende Konsequenz. Ein Kommentar von Leverkusen-Reporter Stephan von Nocks.

Wird auch in Zukunft Bestandteil nahezu jeder Trainerdiskussion bei europäischen Topklubs sein: Leverkusens Coach Xabi Alonso.

Vor gut einer Woche im Trainingslager im österreichischen Saalfelden hatten Trainer und Klub das Thema noch weit von sich geschoben. Erst werde man sich um die Zusammenstellung des Kaders kümmern, dann sich mit der Vertragsverlängerung von Xabi Alonso beschäftigen, ließen Geschäftsführer Simon Rolfes und der Cheftrainer unisono verlauten.

Dass der Baske bereits jetzt ein neues Arbeitspapier, das bis 2026 datiert ist, unterschrieben hat - und das bevor alle Zugänge eingetütet sind - ist von Xabi Alonso und für Bayer 04 ein starkes Signal. Den charismatischen Trainer langfristig zu binden, der auf die Transfers für die neue Saison großen Einfluss hatte und die Neuen in persönlichen Gesprächen tief beeindruckte, ist ein Ausrufezeichen, das die Geschäftsführer Fernando Carro und Rolfes gesetzt haben.

Dies gilt selbst für den Fall, dass der neue Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhalten sollte. Denn dass Xabi Alonso wie schon am Ende der vergangenen Saison, als er bei Real Madrid, PSG und Tottenham Hotspur gehandelt wurde, auch künftig Bestandteil nahezu jeder Trainerdiskussion sein wird, die bei den europäischen Topklubs geführt werden wird, lässt sich sowieso nicht verhindern. Und ein Wechsel wäre durch einen bestehenden Vertrag ohnehin nicht zu verhindern, wenn Xabi Alonso diesen denn wollte. Dies hat der Fußball in unzähligen Fällen gelehrt.

Großes Zugeständnis an den Trainer

Mit seiner Vertragsverlängerung ist aber die von keinem Klub gern gesehene Konstellation abgewendet, mit einem Cheftrainer in die Saison zu gehen, dessen Vertrag am Ende der Spielzeit ausläuft. Doch nicht nur deshalb war die langfristige Bindung des Basken zu einem frühen Zeitpunkt in dieser Spielzeit zwingend notwendig.

Schließlich hat der Klub mit seiner veränderten Transferstrategie, nämlich verstärkt fertige und auch Ü-30-Profis als Führungsspieler zu verpflichten, die die Chance auf einen Titel entscheidend erhöhen sollen, seinem Trainer ein großes Zugeständnis gemacht. Gleiches gilt für die sowohl an der Auswahl der Zugänge als auch an der Spielweise deutlich erkennbaren Neuorientierung weg vom reinen Höchstgeschwindigkeits- zum verstärkten Ballbesitzfußball.

Diesen Kurswechsel mit einem Trainer als treibende Kraft anzugehen, der sich nicht über das Saisonende hätte binden wollen, wäre ein zu großes Risiko gewesen.