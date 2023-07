Neuer Vertrag für Xabi Alonso? Rolfes: "Es gibt keinen Zeitrahmen"

Unter Xabi Alonso hat sich Bayer 04 gut entwickelt, nachdem der Spanier Anfang Oktober beim Werksklub einen Vertrag unterschrieben hat, der am Ende dieser Saison ausläuft. Geschäftsführer Simon Rolfes möchte sich, was eine Verlängerung des Kontrakts mit dem Trainer betrifft, nicht selbst unter Duck setzen.

Aus Leverkusens Trainingslager in Saalfelden (Österreich) berichtet Stephan von Nocks

Bislang halten sich die personellen Ausfälle in Grenzen. Nachdem sich Mittelstürmer Sardar Azmoun am Montag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hatte und am Dienstagmorgen das Trainingslager bereits wieder verließ, mussten später drei weitere Akteure passen: Doch dass die Rechtsverteidiger Arthur (nach Schlag aufs Sprunggelenk), Jeremie Frimpong (bekam einen Finger ins Auge) und Timothy Fosu-Mensah (Fußprobleme) länger ausfallen, zeichnete sich erstmal nicht ab.

Verlängert sich die Ausfallliste nicht entscheidend, kann Xabi Alonso sein Team weiterhin gezielt für die anstehende Saison präparieren, die seine erste komplette als Bundesliga-Trainer sein wird. Und auch seine letzte als Coach von Bayer 04?

Der Vertrag des 41-Jährigen läuft jedenfalls am Saisonende aus. Eine Konstellation, die Klubs gerne vermeiden, um keine immer wiederkehrende Diskussionen aufkommen zu lassen. Auch Bayer 04 würde grundsätzlich mit dem Spanier gerne verlängern. Doch am Ende stellt sich die Frage, ob dies möglich sein wird.

Demensprechend vorsichtig und diplomatisch äußerte sich Rolfes am Dienstag zu dem Sachverhalt. "Grundsätzlich besteht zu Xabi ein großes Vertrauensverhältnis", betonte der Geschäftsführer mit dem Verweis auf das klare Bekenntnis, das der Welt- und Europameister im Mai zu Bayer 04 abgab, als dieser einen Wechsel vor dieser Saison ausschloss.

Ein Thema, das Leverkusen wohl noch länger begleitet

Nur für diesen Teilaspekt trifft die Aussage von Rolfes zu, der sagt: "Für uns ist die Situation erstmal gut." Denn was die Entscheidung für die Saison 2024/2025 angeht, hält er sich wohlwissentlich zurück. Da Xabi Alonso, der in den vergangenen Monaten wiederholt mit Topklubs wie Real Madrid, PSG und Tottenham in Verbindung gebracht wurde, Begehrlichkeiten wecken und sehr klare Vorstellungen von seinem Karriereweg als Trainer haben wird, ist dessen Zukunft über den 30. Juni 2024 hinaus ungewiss.

Also sagt der Geschäftsführer: "Der Fokus liegt jetzt darauf, die Mannschaft in Form zu bringen und am Kader zu arbeiten - und dann wird das Thema auch mal zwischen Xabi und uns ein Thema werden." Klar ist: Rolfes möchte sich natürlich nicht selbst unter Druck setzen. Folglich betont er auch, dass es für die dann nötigen Gespräche "keinen Zeitrahmen" gebe. Es würde niemanden wundern, wenn dieses Thema Bayer 04 noch länger begleitet.