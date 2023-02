Neuer Vertrag für Voss-Tecklenburg? "Wir sind in Gesprächen"

Mit einem Testländerspiel gegen Schweden geht es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in das WM-Jahr. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg richtet den Blick schon über das Turnier hinaus.

Am 14. Februar startet mit dem Trainingslager in Marbella der Countdown für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August), am 21. Februar (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) findet das erste Länderspiel für die Vize-Europameisterinnen in Duisburg gegen Schweden statt. Martina Voss-Tecklenburg hat die Titelkämpfe fest im Fokus, macht sich aber schon darüber hinaus Gedanken, wie es mit ihr weitergehen könnte.

"Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, würde ich sehr gerne verlängern", hatte die Bundestrainerin schon im Dezember erklärt - und zwar unabhängig vom Ausgang in Australien und Neuseeland. Voss-Tecklenburg geht davon aus, dass der DFB die Zusammenarbeit über das Turnier hinaus mit ihr noch davor fixiert. "Es wird sicherlich nicht so sein, dass wir einen Vertrag erst nach der WM verlängern", meinte die 55-Jährige nun am Mittwoch.

"Wir sind in Gesprächen, alles gut", meinte die 125-malige Nationalspielerin, die davon ausgeht, dass beim DFB die Zuständigkeit für die Frauen weiter bei Joti Chatzialexiou und Kai Krüger liegt. "Ich habe keinen anderen Wissensstand, als dass Joti und Kai unsere direkten Ansprechpartner sind. Ich hoffe, dass das so bleibt."

Voss-Tecklenburg betreut seit 2018 die DFB-Frauen, zuvor war sie für die Schweizer Frauen-Auswahl zuständig. Nachdem bei der WM 2019 im Viertelfinale gegen Schweden, gegen die nun der erste Test 2023 steigt, im Viertelfinale Schluss war, führte sie die DFB-Auswahl vergangenes Jahr ins Finale der EM in England.