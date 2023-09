Neuer Vertrag für Palacios - wohl schon heute

Zuletzt war Leverkusens Exequiel Palacios zweimal der herausragende Akteur bei Bayer 04. Der Klub möchte den Vertrag mit dem Weltmeister verlängern - eine Einigung soll bereits erzielt worden sein.

Exequiel Palacios wird wohl auch in Zukunft die Richtung in Leverkusen vorgeben. IMAGO/Chai v.d. Laage

Stark als Joker beim 2:2 in München. Herausragend beim 4:0 in der Europa League gegen Häcken und beim 4:1 gegen Heidenheim. Exequiel Palacios, seit Saisonstart in guter Form, erlebt gerade seine bislang stärkste Phase im Bayer-Trikot und bildet mit Granit Xhaka eine Doppelsechs, die ihresgleichen sucht in dieser Liga.

Der Argentinier, der beim WM-Triumph in Katar als Joker fungierte, beeindruckt mit seinem Spiel, in dem aggressive Zweikampfführung, gute Vororientierung und darauf basierendes, oft direktes Passspiel herausstechen. In dieser Verfassung ist der 24-Jährige ein Topspieler.

Bayers Pläne mit Palacios

Diesen möchte Bayer 04 langfristig halten. Der Vertrag von Palacios endet im Sommer 2025. Und mit Akteuren dieser Preisklasse gilt es intern als No-go, auch nur annähernd in die Situation zu kommen, dass der Spieler in sein letztes Vertragsjahr geht.

Unter dem Bayer-Kreuz wird gemunkelt, dass der Werksklub mit Palacios bereits eine Einigung erzielt habe und die Verkündung der Vertragsverlängerung unmittelbar, wohl noch an diesem Dienstag, bevorsteht.

Der Deal würde für den Tabellenzweiten der Bundesliga sportlich wie wirtschaftlich Sinn ergeben. So überwies Bayer 04 für den Anfang 2020 von River Plate geholten Mittelfeldspieler 17 Millionen Euro Ablöse. Und selbst wenn es zuträfe, dass die Summe am Ende klar jenseits der 20 Millionen lag, wie es in der Branche heißt, zahlt sich die Investition nun mit Verspätung aus.

Palacios, in den ersten Jahren in Leverkusen vom Verletzungspech gebeutelt, dürfte jetzt einen deutlich höheren Marktwert besitzen, den Bayer 04 dank des neuen Vertrages dann auch problemlos erzielen könnte, wenn sich ein Top-Klub im Sommer 2024 oder später um die Dienste des Weltmeisters bemühen würde.