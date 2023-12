Neuer Vertrag für Herthas Eigengewächs Kwasigroch

Hertha BSC hat Torhüter Robert Kwasigroch per Vertragsverlängerung bis 2027 gebunden. Der 19-Jährige hatte 2022 seinen ersten Profivertrag unterzeichnet und vorher alle Jugendteams der Hertha-Akademie durchlaufen. Sein Zweitliga-Debüt feierte Kwasigroch beim 3:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig am 6. Spieltag (kicker-Note 2,5). Elfmal stand er diese Saison zudem für die U 23 von Hertha in der Regionalliga Nordost im Tor.