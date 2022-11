Neuer Vertrag für Choupo-Moting: Salihamidzic sieht keine Eile

Der FC Bayern ist durch den Sieg bei Hertha und der Pleite von Union Tabellenführer. Personell interessiert vor allem Choupo-Motings auslaufender Vertrag.

Es sind nicht allein die Tore des Kollegen, die Manuel Neuer begeistern. Der Bayern-Torhüter stellt auch die Arbeit, die Eric Maxim Choupo-Moting (33) für den FC Bayern leistet, heraus. "Er bindet Gegenspieler, wenn wir über die Außen kommen oder wenn Jamal Musiala nach innen stößt", erklärte Neuer. "Und er bearbeitet die tiefere Kette des Gegners."

Choupo-Moting steht bei neun Treffern in Serie

Vor allem aber sind es die Tore, die der neu entdeckte Mittelstürmer des deutschen Rekordmeisters derzeit am laufenden Band erzielt. Zwei waren es nun bei Hertha, somit fünf in jüngst vier Startelfeinsätzen in der Bundesliga, dazu zwei in der Champions League und zwei im DFB-Pokal. Insgesamt also neun, wenn er neuerdings nonstop beginnen durfte.

Der Vertrag dieses FCB-Profis, der 2020 eilends verpflichtet wurde, weil kein Stellvertreter für Robert Lewandowski im Kader zu finden war, endet zum 30. Juni 2023. Er fühle sich "glücklich" beim deutschen Rekordmeister, sagte Choupo-Moting. "Natürlich" könnte er sich "vorstellen, noch länger hier zu bleiben".

Gespräche starten in der Winterpause

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt dazu auf kicker-Nachfrage: "Wir werden uns unterhalten, zu gegebener Zeit werden wir reden." In der Winterpause bietet sich ausreichend Gelegenheit für Gespräche. Und Eile besteht nun wirklich nicht, auch wenn der Nationalspieler Kameruns zurzeit eifrig für sich wirbt. "Choupo macht einen sehr guten Job in den letzten Wochen", sagt Salihamidzic, "wir sind sehr zufrieden mit ihm."

Sonderlob gibt es auch für Sven Ulreich (34), der ebenfalls nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden ist. Der stets loyale und im Team sehr beliebte Keeper stand in den sieben Pflichtspielen, die Neuer wegen seiner Schulterverletzung nicht mitwirken konnte, im Tor, hielt viermal zu Null und musste sechs Gegentreffer akzeptieren. "Ulle", wie Ulreich in München genannt wird, "hat mich super vertreten", sagte Neuer nach seinem Comeback in Berlin.

Positive Signale für Ulreich

"Sehr zufrieden" war Salihamidzic mit Ulreichs Tun und sagt auf die Frage, ob eine Vertragsverlängerung über den 30.Juni 2023 hinaus vorstellbar sei: "Auf jeden Fall."