Neuer vergibt per Kopf: Krise weitet sich aus - BVB-Sieg mit Wermutstropfen

Am 7. Spieltag kassierte der FC Bayern seine erste Saisonniederlage, während Dortmund das Derby zwar gewann, aber Reus dabei verlor. Weiter sieglos bleibt der VfB Stuttgart und Leverkusen kann daheim nicht mehr gewinnen.

Reus-Verletzung trübt den Sieg: Moukoko trifft spät

Borussia Dortmund gewann dank eines späten Treffers zwar das Revierderby, machte sich danach aber große Sorgen um Marco Reus. Der BVB übernahm vom Start weg die Initiative und hatte zeitweilig 75 Prozent Ballbesitz. Zählbares sprang aus dieser Phase indes nicht heraus. Vielmehr verletzte sich Reus nach einer halben Stunde und musste mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld getragen werden. Die größte Chance hatte Bellingham, der mit seinem Kopfball aber an Keeper Schwolow scheiterte. Schalke hielt lange dagegen, ehe Moukoko per Kopf in der Schlussphase den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Augsburg entnervt die Bayern: Neuer vergibt per Kopf

Die Krise der Bayern weitet sich aus, denn beim FC Augsburg gab es nach drei Liga-Remis in Folge sogar die erste Saisoniederlage. Der FCA begann mutig gegen den großen Favoriten und gestaltete die Partie bis zur Pause ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es die Chancen in Führung zu gehen. Musiala hätte für die Gäste treffen können, Bauer köpfte für den FCA knapp übers Tor. Für die Schwaben kam es noch besser, denn nach einer knappen Stunde war es Berisha, der sogar das 1:0 erzielte. Der FC Bayern schaffte es auch in der Folge nicht, die Augsburger zu knacken. Neuer hatte per Kopf in der Schlussphase noch die beste Gelegenheit.

Drei Standards führen zum Frankfurter Sieg

Der VfB Stuttgart wartet auch nach sieben Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg, während Frankfurt nach drei Standardtoren alle drei Punkte einpackte. Die Eintracht erwischte in der ausverkauften Stuttgarter Arena einen Traumstart und ging nach einem Standard, den Rode per Kopf veredelte, früh in Führung. Der VfB war in der Folge bemüht, aber eben insgesamt auch zu harmlos. Nach dem Wechsel reichte den Hessen erneut ein Freistoß, um auf 2:0 zu erhöhen. Müller sah beim abgefälschten Schuss von Kamada sehr unglücklich aus. Der Anschlusstreffer durch Tiago Tomas - ebenfalls abgefälscht - machte die Partie nur kurz spannend. Ein weiterer Standard - Jakic traf nach Ecke - bescherte den 3:1-Sieg.

Leverkusen bleibt ohne Heimsieg

Bayer hatte die ersten drei Heimspiele der Saison verloren und musste sich auch gegen Werder Bremen am Ende mit einem Punkt begnügen. Die Hausherren hatten bis zur Pause reichlich Chancen, um in Führung zu gehen, allerdings traf weder Andrich (Latte) noch Frimpong (schoss freistehend kläglich daneben). Auch Werder ließ immer wieder sein Offensivpotential aufblitzen. In der zweiten Hälfte war es Demirbay, der per Traumtor das 1:0 erzielte. Unter freundlicher Mithilfe von Hradecky glückte Werder in der Schlussphase durch Veljkovic der Ausgleich zum Punktgewinn.