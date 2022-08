Neuer Verein gefunden: Isco wechselt nach Sevilla

Es hat etwas gedauert, doch nun hat der ehemalige Real-Spieler Isco einen neuen Verein gefunden: Der 30-Jährige bleibt in Spanien und wechselt zum FC Sevilla.

Im Sommer war der Vertrag von Isco bei Real Madrid ausgelaufen. Seit dem 1. Juli war der kreative Mittelfeldspieler also ohne Arbeitgeber. Das hat sich nun geändert, denn es gibt eine "prinzipielle Einigung" mit dem FC Sevilla. Der Feingeist wollte dem Vernehmen nach auf jeden Fall in Spanien bleiben. Das passiert nun, wenn er am Montag den Medizincheck besteht, wird er einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschreiben. Das teilten die Andalusier am Sonntagmittag mit.

Für Isco ist es nach Valencia, Malaga und Real die vierte Station in Spanien. Beim FC Malaga machte er einst mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und spielte sich damit auf den Notizzettel der Königlichen. Im Sommer 2013 schlug Real schließlich zu und ließ sich den "Golden Boy" des Jahres 2012 satte 30 Millionen Euro kosten.

Isco fand sich bei den Blancos direkt gut zurecht, ließ in der ersten Saison mit acht Toren in der Liga und drei in der Champions League aufhorchen. Auch in den Folgejahren kam er immer konstant auf seine Einsätze und wusste das Publikum im Santiago Bernabeu mit seiner feinen Technik zu überzeugen. Zuletzt kam er bei Real aber nicht mehr zum Zug, in der vergangenen Saison nur 14 Mal in der Liga zum Einsatz.

Titelsammler mit Real Madrid

Real plante nicht mehr mit Isco, der sich im Sommer umorientieren sollte. Die Zeit in Madrid wird für ihn trotzdem eine sehr erfolgreiche bleiben, denn er heimste Titel um Titel ein. Isco wurde mit Real dreimal spanischer Meister, fünfmal Champions-League-Sieger, einmal Pokalsieger und viermal Klub-WM-Sieger. Dazu gesellt sich je dreimal der UEFA-Supercup und die spanische Supercopa.