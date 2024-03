Neuer Verein für Mlapa

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Peniel Mlapa (79 BL-Einsätze, acht Tore) spielt ab sofort in Südkorea für Daejeon Hana Citizen FC. Zuletzt war der Deutsch-Togolese bis September in den Arabischen Emiraten bei Al-Nasr aktiv. In Deutschland spielte der inzwischen 33-Jährige für Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim, den 1. FC Nürnberg, den VfL Bochum und Dynamo Dresden. Ausgebildet wurde Mlapa bei 1860 München.