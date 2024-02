Neuer Verein für Gedéon Guardiola

Nachdem Gedéon Guardiola und der HC Erlangen den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst haben, wurde der Kreisläufer nun bei einem neuen Verein vorgestellt.

Gedéon Guardiola kehrt mit sofortiger Wirkung in seine Heimat nach Spanien zurück. Ingrid Anderson-Jensen

Der 39-Jährige kehrt nach 12 Jahren Handball-Bundesliga in die spanische Liga Asobal zurück und wechselt zum Erstligisten Viveros Herol BM Nava. Dort trifft er auch auf Zwillingsbruder Isaías Guardiola. Guardiola unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Sein Debüt in der Liga Asobal gibt der Kreisläufer und Abwehrspezialist bereits am Samstag gegen BM Huesca.

Der Wechsel kommt auch zustande, weil Guardiola sich sein Ziel Olympische Spiele erfüllen möchte. Dafür müssen sich die Spanier allerdings erst qualifizieren. Für das Qualifikationsturnier Mitte März in Granollers steht Guardiola im erweiterten Kader.

Ein Dutzend Jahre Bundesliga

Nach zehn Jahren in der Liga Asobal wechselte Guardiola 2012 zu den Rhein-Neckar Löwen in die Bundesliga, wo er bis 2014 zusammen mit Zwillingsbruder Isaías Guardiola spielte. Mit den Löwen wurde er 2013 EHF-Pokalsieger sowie 2016 und 2017 deutscher Meister und gewann 2016, 2017 und 2018 den Super-Cup sowie 2018 auch den DHB-Pokal.

2020 schloss er sich dem TBV Lemgo an und wechselt zur Saison 2023/24 zum HC Erlangen. Nachdem er dort nur geringe Einsatzzeiten erhielt, äußerte er den Wunsch, das ihm vorgelegte Angebot eines spanischen Erstligisten anzunehmen und in der Rückrunde in der ersten spanischen Liga zu spielen, wie der HC Erlangen mitteilte.