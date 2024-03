Neuer Verein für Elliot Stenmalm in Schweden

Nach seinem Abschied von Industria Kielce wird Rückraumspieler Elliot Stenmalm auch künftig wieder in seinem Heimatland Schweden spielen. Mit seinem neuen Klub will der 21-Jährige künftig "um das Meisterschaftsgold spielen".

Der IFK Kristianstad hat den Rückraumspieler nun als Neuzugang vorgestellt und berichtet von einen Zweijahresvertrag. Seine handballerischen Wurzeln hat der linke Rückraumspieler bei Växjö HF, 2018 wechselte er dann zum Traditionsverein Redbergslids IK nach Göteborg, wo er auch ein Jahr später in der Handbollsligan debütierte. In seinen letzten beiden Spielzeiten für den Klub schaffte er dann den Durchbruch mit 149 Toren in 26 Spielen und 172 Treffern in 25 Partien.

2022 folgte dann aber der Wechsel nach Kielce. Aufgrund einer Reha hatte er sein Debüt für den Klub allerdings erst Mitte November des vergangenen Jahres. Insgsamt absolvierte der Schwede 18 Partien, erzielte 35 Tore und hatte 57 Assists. In der Champions League hat er sechs Tore zu Buche stehen.

Ende des vergangenen Jahres ließen die Polen dann den Torschützenkönig und All-Star der U19-EM 2021 dann wieder in die Handbollsligan zurückkehren. Bei Ystads IF konnte er seither in neun Partien elf Tore erzielen, darüber hinaus weist die Ligastatistik noch vier Assists aus.

"Elliot hat für sein junges Alter beeindruckende Qualitäten vorzuweisen. Mit seinem scharfen Auge für das Tor und seiner Fähigkeit, unter Druck zu spielen, wird er dazu beitragen, dass die Mannschaft auf nationaler und hoffentlich auch auf internationaler Ebene weiterhin erfolgreich ist", so Klubmanager Henrik Fröberg über den Rückraumspieler, der auch schon vier A-Länderspiele (2 Tore) für Schweden absolviert hat.

Wie sieht es in der Meisterschaft aus?

In der laufenden Spielzeit belegt der IFK Kristianstad den fünften Platz in der Handbollsligan, gleichauf mit dem Sechsten HK Malmö und einen Zähler hinter Ystads IF. Drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison können diese Teams schon nahezu fix für die Play-offs planen.

Für den Titelkampf am Saisonende qualifizieren sich die besten acht Team. Der Neunte Eskilstuna Guif hat bereits sechs Punkte Rückstand auf Kristianstad und ist am Mittwoch in Kristianstad zu Gast. Am Samstag warten noch Spitzenreiter IK Sävehof und am Donnerstag trifft man auf den Elften IF Hallby auf den Titelverteidiger. Von dort wird Chefcoach Anders Hallberg im Sommer die Nachfolge von Stian Tönnesen antreten.