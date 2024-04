Neuer und Sané im Bayern-Abschlusstraining - Auch Pavlovic dabei

Der FC Bayern München kann im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend in London beim FC Arsenal auf einige Rückkehrer hoffen.

Manuel Neuer nahm am Montag am Abschlusstraining der Bayern für die Partie bei Arsenal teil. AFP via Getty Images

Die ersten 15 Minuten des Abschlusstrainings des FC Bayern München für das Viertelfinal-Hinspiel bei Arsenal am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) waren am Montagvormittag für die Öffentlichkeit zugänglich. Um 11 Uhr sollte es eigentlich losgehen, doch die Spieler und das Trainerteam um Chefcoach Thomas Tuchel ließen auf sich warten. Im Funktionsgebäude gab es noch eine interne Besprechung.

Als es dann mit einer rund halbstündigen Verspätung endlich losging, durften die Kiebitze an der Säbener Straße auch einige Rückkehrer begrüßen. Keeper Manuel Neuer, der bereits am Sonntag torwartspezifisches Training absolvieren konnte, war ebenso auf dem Rasen zu finden wie Flügelflitzer Leroy Sané.

Neuer hatte sich im Training bei der Nationalmannschaft vor den Länderspielen im März einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Seitdem musste er pausieren, doch seine Rückkehr hatte sich bereits an diesem Sonntag abgezeichnet. Sané hatte zuletzt mit Leisten- und Patellasehnenproblemen zu kämpfen, konnte aber zumindest individuell trainieren sowie im Kraftraum arbeiten. Beide werden in den Flieger Richtung London einsteigen, Sané gemeinsam mit Tuchel auch auf der für den Abend angekündigten Pressekonferenz auf dem Podium Platz nehmen.

Das 2:3 beim 1. FC Heidenheim hatten auch Aleksandar Pavlovic, Noussair Mazraoui und Kingsley Coman verpasst. Pavlovic musste wegen einer Mandelentzündung sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft verschieben und hatte sich zudem kürzlich noch einen Infekt eingehandelt. Der 19-Jährige drehte zu Beginn der Einheit ebenso die Runden mit dem Team wie der Marokkaner, der für das Heidenheim-Spiel ebenfalls wegen einer Erkrankung kurzfristig ausgefallen war. Coman, der nach einer langwierigen Knieverletzung erst beim 0:1 gegen Borussia Dortmund sein Comeback gefeiert hatte, fiel wegen muskulärer Beschwerden aus. Vom Profikader fehlten damit lediglich Sacha Boey (Muskelbündelriss im Oberschenkel) sowie Tarek Buchmann (Muskelverletzung). Bouna Sarr (Kreuzbandriss) absolvierte abseits des Mannschaftstrainings eine individuelle Einheit.

FC Bayern muss bei Arsenal auf seine Fans verzichten

Definitiv verzichten muss der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend auf seine Fans. Denn die UEFA bestrafte das Fehlverhalten einiger Bayern-Fans im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom (0:1) mit einem Fan-Ausschluss für das nächste Auswärtsspiel in der Königsklasse. Für den FCB gab es von Arsenal deshalb nur ein knappes Kontingent an Tickets für seine Delegation. Die Gunners wiesen zudem darauf hin, dass alle Anhänger des deutschen Rekordmeisters in London "konsequent" abgewiesen werden müssten.