Neuer über WM: "Als meinungsstarke Spieler vor Ort nicht verstecken"

Manuel Neuer geht in seine vierte WM-Endrunde. Eine fünfte schließt der DFB-Kapitän nicht aus. In Katar will der 36-Jährige "meinungsstark" auftreten.

2010 ging der Stern von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft auf, der damalige Schalke-Keeper "profitierte" von einer Verletzung der gesetzten Nummer eins René Adler. Platz drei in Südafrika, Weltmeister in Brasilien und bitteres Vorrunden-Aus in Russland.

In knapp zwei Wochen steht in Katar für den Bayern-Keeper nun bereits seine vierte Endrunde an - 113 Länderspiele hat er insgesamt auf dem Buckel. Und möglicherweise noch lange nicht genug. Neuer geht davon aus, dass "es die letzte WM für mich sein wird", wie er der US-amerikanischen Sportzeitschrift "Sports Illustrated" sagte. Um hinterherzuschieben: "Es muss nicht unbedingt so sein."

Klar, dass das Zukunftsmusik ist. Seine potenziell fünfte WM würde in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden, der Fokus liegt aber auf der Winter-WM im Wüstenstaat. Los geht es für die Mannschaft von Hansi Flick am 23. November mit dem Duell gegen Japan. Neuers Ziel ist das Endspiel. "Ich habe keine Angst davor, auszusprechen, dass wir Weltmeister werden wollen. Dass das viele Nationen wollen, ist uns klar. Vieles spielt eine Rolle, wir brauchen das richtige Momentum."

Neuer und Flick bejubelten den Titel 2014 gemeinsam, der heutige Bundestrainer assistierte vor acht Jahren Joachim Löw und prägte dann auch bei den Bayern eine erfolgreiche Ära - entsprechend gut kennen sich die beiden. Ihr Austausch ist "offen und ehrlich", sagt Neuer, "ich gehe mit ihm nicht anders um als ich es mit einem Spieler tun würde, sondern kann meine Meinung einfach raushauen".

Neuer: "Kann mir nicht vorstellen, dass bei uns einer mundtot gemacht wird"

Klare Meinungsäußerungen wünscht sich Neuer auch in Bezug auf die umstrittene WM in Katar . "Das Wichtigste ist, dass wir uns als meinungsstarke Spieler vor Ort in einem Interview nicht verstecken oder Angst haben. Jeder sollte seine Meinung äußern", forderte der Bayern-Torwart. Es sollte zwar in erster Linie um Sport gehen, "aber dass irgendjemand von uns mundtot gemacht wird: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns passieren wird".

Neuers Worte kann man durchaus auch als Antwort deuten auf den Brief der FIFA an die 32 WM-Teilnehmer, wonach der Fußball und nicht die politischen Debatten im Vordergrund stehen sollten. Der DFB und neun weitere europäische WM-Teilnehmer hatten am Sonntag darauf reagiert und für "weitere Impulse für progressiven Wandel" geworben.