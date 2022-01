Neuer trainiert wieder in München - Tolisso wohl bereit für Köln

Am Montag trainierte der FC Bayern erneut mit zahlreichen Nachwuchskräften - und mit Corentin Tolisso. Manuel Neuer hat seine Quarantäne beendet.

Der Kapitän, der sich im Winterurlaub auf den Malediven wegen einer Corona-Infektion in häusliche Isolation hatte begeben müssen, absolvierte am Montagnachmittag in München eine individuelle Trainingseinheit unter Leitung von Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Tolisso, der bereits am Samstag bei der Spielersatzeinheit wieder mitgewirkt hatte, trainierte nach überstandener Corona-Infektion und Muskelverhärtung bereits wieder normal mit dem Team.

Der Franzose dürfte damit am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Köln wieder bereitstehen und so ermöglichen, dass Jamal Musiala erstmals seit Anfang November wieder auf eine der offensiven Mittelfeldpositionen rücken kann. In Abwesenheit der gesamten Mittelfeldzentrale um Joshua Kimmich und Leon Goretzka hatte der Youngster zuletzt wochenlang auf der Sechs agiert.

Trio um Coman trainiert individuell

Kingsley Coman war ebenfalls auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zu sehen, setzte dort aber lediglich sein individuelles Programm fort. Der Offensivspieler hatte vor seiner Corona-Infektion bereits mit einem Faserriss das finale Hinrundenspiel gegen Wolfsburg (4:0) verpasst.

Auch Josip Stanisic (nach Muskelbündelriss) und Omar Richards (nach COVID-19) spulten ihr individuelles Programm ab.

Unklarheit herrscht weiterhin bei Goretzka, dessen Patellasehne große Probleme bereitet. Die MRT-Bilder wurden zuletzt an einen Knie-Spezialisten in Innsbruck geschickt.