Neuer Trainer und ein Aderlass: Der 1. FC Köln im Check

Auf den letzten Drücker hat der 1. FC Köln die Klasse gesichert, geht nun in seine dritte Bundesliga-Spielzeit in Folge. In die startet der Effzeh mit einem neuen Trainer, aber ohne sechs Stammspielerinnen der vergangenen Saison. Es gilt vor allem, die Islacker-Lücke zu schließen.

Wie lief die vergangene Saison?

Nach Platz 8 2021/22 als Aufsteiger lief es 2022/23 weniger rund, obwohl der Auftakt noch gelungen war. Der Effzeh gewann drei seiner ersten fünf Spiele, lediglich im Derby gegen Leverkusen und gegen den späteren Meister FC Bayern gab es keine Punkte. Dann folgte aber eine Serie von elf sieglosen Spielen mit nur drei Zählern (dreimal 0:0) - und am Ende das große Zittern. Ein 1:1 am letzten Spieltag gegen Essen reichte, weil Meppen in Frankfurt den benötigten Dreier verfehlte.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Die wichtigste Personalie wurde Ende Juni geklärt: Daniel Weber, zuletzt bei der U 16 beim FC Bayern, hat den Trainerposten übernommen, den Nicole Bender-Rummler (Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball) und U-17-Coach Nico Reese interimsweise innehatten, weil Sascha Glass Ende März gehen musste.

Eine große Lücke hinterlässt Mandy Islacker (34), die ihre Karriere beendet hat. Die ehemalige Nationalstürmerin zeichnete für acht der 20 FC-Tore verantwortlich, war zudem Kapitänin der Kölnerinnen. Daneben gilt es auch das Ehepaar Sarah und Genessee Puntigam in Mittelfeld bzw. in der Abwehr zu ersetzen. Beide gehörten mit 21 Einsätzen zum festen Stamm, beide zog es in die USA. Aber auch Ally Gudorf und Weronika Zawistowska (beide 20 von 22 Spielen) verließen Köln.

Der Klub hat auf den Aderlass reagiert und die Lücken mit Janina Hechler (Eintracht Frankfurt), Sofie Vendelbo (KRC Genk, beide Abwehr), Eigengewächs Anna Gerhardt, Martyna Wiankowska (beide Turbine Potsdam und Mittelfeld), Dora Zeller (BK Häcken, Sturm) und Natalia Padilla-Bidas (Servette Genf, Sturm) geschlossen. Zudem kam Nachwuchstorhüterin Josefine Osigus aus Gütersloh.

Auf wen kommt es besonders an?

Nach dem Abgang etlicher Leistungsträgerinnen stehen erfahrene Kräfte wie die beiden Co-Kapitäninnen Manjou Wilde (28 Jahre, 156 Bundesligaspiele), die ihren Vertrag verlängert hat, und Sharon Beck (28, 130) noch mehr in der Verantwortung. Zudem soll Hechler, die 101 Bundesliga-Spiele in ihrer Vita stehen hat, die Defensive stärken.

Nachdem Islacker aufgehört hat und Selina Cerci (Knie-Operation) erneut ausfällt, sind im Sturm die Neuzugänge Zeller, die schon für Hoffenheim und Leverkusen in 112 Bundesligaspielen 20-mal traf, und die talentierte polnische Nationalspielerin Padilla-Bidas (ausgeliehen vom FC Bayern) gefragt.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Köln startet am 17.9. mit einem Heimspiel gegen Neuling RB Leipzig, ehe es zum Meister geht. Der FC Bayern wartet am 2.10. auf den Effzeh. Am 3. Spieltag (8.10.) kommt der MSV Duisburg, wie Köln in der vergangenen Saison gerade noch dem Abstieg entronnen.

Die kicker-Prognose

Die vergangene Saison verlief enttäuschend, sodass der vonstatten gegangene Umbruch auch etwas Gutes haben dürfte. Weil der Effzeh viel Augenmerk auf sein Frauenteam legt und die Professionalisierung dort vorantreibt, wird am Ende der Klassenerhalt samt Platz 8 stehen.