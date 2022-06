Neuer Trainer steht fest: Stefan Gehrke soll den Umbruch bei Concordia Hamburg managen

Concordia Hamburg hat seinen neuen Trainer präsentiert. Stefan Gehrke - zuletzt MTV Wolfenbüttel - soll nach dem verpassten Regionalliga-Aufstieg den Umbruch managen.

Nach dem verpassten Regionalliga-Aufstieg und dem Rücktritt von Frank Pieper von Valthier hat Concordia Hamburg einen neuen Trainer gefunden. Stefan Gehrke heißt der neue Mann an der Seitenlinie, ist 49 Jahre alt, trainierte bis kurz vor Jahreswechsel noch den MTV Wolfenbüttel in der Oberliga Niedersachsen und ist der Liebe wegen nach Hamburg gezogen.

Ein Glücksgriff, wie der Verein in seiner Pressemitteilung vermeldet. "Für uns war es eine überragende Konstellation und ein optimaler Zeitpunkt. Aus diesem Grunde haben wir uns aus einer Vielzahl von interessanten Bewerbungen für Stefan Gehrke entschieden", so Concordi-Präsident Matthias Seidel. "Wir haben jetzt ein bestens ausgebildeten Trainer, der Jugend und Herren kann. Wir wollten einen Umbruch und Stefan Gehrke kommt ohne Vorbelastung. Stefan Gehrke hat uns ab dem ersten Gespräch abgeholt und überzeugt", so Seidel weiter.

Gehrke selbst sagt über seinen neuen Job: "Ich habe mich selten so gefreut auf eine Aufgabe. Ich halte das Projekt 'Club Rock It' und Concordia für eine höchst spannende Angelegenheit, die ich mit voller Energie angehen werde."