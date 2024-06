Neuer Trainer für Unterbau der TSV Hannover-Burgdorf

Nach dem Abstieg aus der 3. Handball Liga wird der Portugiese Pedro Alvarez die U23 der TSV Burgdorf durch die kommende Regionalligasaison führen.

"Ich bin mit dieser Lösung überglücklich", wird Heidmar Felixson in einer Meldung des Vereins zitiert. Der Co-Trainer des Bundesliga-Teams der Recken wird das Traineramt, dass er im Februar nach der Freistellung von Kilian Kraft kurzfristig übernommen hatte, somit wie geplant wieder abgeben.

"Pedro ist ein absoluter Handballfachmann, der alle erdenklichen Trainerscheine besitzt. Er ist eine hervorragende Persönlichkeit im Umgang und in der Ausbildung von jungen Leuten. Pedro wird auch all unseren Trainern in der Reckenschmiede in vielfältiger Weise als wichtiger Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Verfügung stehen", so Felixsson über seinen Nachfolger.

Pedro Alvarez war vor seinen Trainerstationen in Österreich und Deutschland unter anderem bei Benfica Lissabon und beim portugiesischen Handballverband im Nachwuchsbereich für über 23 Jahre tätig. Nach einem Engagement beim HC Bruck, in Österreichs 2. Liga, wechselte er 2020 für zwei Jahre zum westfälischen Oberligisten HTV Hemer.

Zuletzt war Alvarez in der 3. Liga Nord-West beim OHV Aurich unter Vertrag. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Arbeit mit vielversprechenden Talenten hier in der Reckenschmiede", blickt Pedro Alvarez voraus auf seine im nächsten Monat beginnende Tätigkeit in Burgdorf.

