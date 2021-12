Neuer Trainer aus der Süper Lig: Steinbach Haiger holt Parlatan

Der TSV Steinbach Haiger hat die Nachfolge des entlassenen Adrian Alipour geregelt. Ersan Parlatan wird den Regionalligisten übernehmen.

In Deutschland zuletzt für den Berliner AK 07 tätig: Ersan Parlatan. imago images / Matthias Koch

Wie der Verein am Sonntag bekanntgab, wird Parlatan zum Jahreswechsel das Amt des Cheftrainers übernehmen und damit die Nachfolge von Adrian Alipour antreten, der am 2. Dezember entlassen worden war. Parlatan hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben.

Aktuell arbeitet Parlatan noch als Co-Trainer des türkischen Erstligisten Konyaspor, der aktuell völlig überraschend auf Tabellenplatz zwei der Süper Lig liegt. "Mein Wunsch war es, wieder als Cheftrainer zu arbeiten", wird Parlatan in der Vereinsmitteilung zitiert. "Ich habe in der Türkei viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ich nun in meine tägliche Arbeit mit einfließen lassen werde."

Georg: "Große taktische Variabilität"

Der 44-Jährige wurde in Berlin geboren und arbeitete bis 2019 als Trainer für verschiedene Vereine in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt als Chefcoach des Berliner AK 07. "Ersan Parlatan hat bei allen seinen Stationen großen Wert auf den fußballerischen Ansatz gelegt und dabei mit seinen Mannschaften große taktische Variabilität gezeigt", erklärt Steinbachs Geschäftsführer Matthias Georg die Verpflichtung", wir freuen uns auf die Zeit mit ihm und werden gemeinsam die Wintervorbereitung nutzen, dass seine Ideen in der Mannschaft möglichst schnell greifen."